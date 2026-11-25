El proyecto se desarrolla en Colombia, puntualmente en su capital, Bogotá, una de las ciudades más pobladas de la región.

Una de las obras de infraestructura urbana más grandes de América Latina avanza en Colombia: la primera línea de metro de Bogotá, su capital. El proyecto implica una inversión cercana a los 7,000 millones de dólares y funcionará con una flota de 30 trenes fabricados en China, 100% eléctricos y sin conductor.

Este país de latino invierte US$7,000 millones para la primera línea de metro de su capital

El proyecto se desarrolla en Colombia, en su capital, Bogotá, una de las ciudades más pobladas de la región, que durante décadas funcionó sin un sistema de metro pese a los múltiples intentos y promesas de distintos gobiernos. La construcción de su primera línea representa, por eso, un hito largamente esperado por los habitantes de la ciudad.

La primera línea del metro de Bogotá demandará una inversión cercana a los 7,000 millones de dólares, una de las cifras más altas para una obra de transporte urbano en América Latina.

Ese monto abarca el conjunto del proyecto a lo largo de su desarrollo (construcción, material rodante y el esquema de financiamiento y operación), y lo ubica entre las inversiones de infraestructura más relevantes del país.

Los primeros trenes ya fueron fabricados y comenzaron a enviarse desde China hacia Colombia.

Cómo serán los trenes: chinos, 100% eléctricos y sin conductor

El corazón del sistema será su flota de trenes, fabricados en China por la empresa estatal CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), uno de los mayores fabricantes de material ferroviario del mundo. Entre sus características:

Serán 30 trenes , de seis vagones cada uno, con una longitud aproximada de 134 metros.

Funcionarán de manera 100% eléctrica , e incorporarán tecnología de recuperación de energía (parte de la energía del frenado se reutiliza para alimentar otros trenes).

Serán de operación automática, es decir, sin conductor (totalmente automatizados).

Los primeros trenes ya fueron fabricados y comenzaron a enviarse desde China hacia Colombia.

En qué etapa está

Este domingo 15 de noviembre de 2026, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, confirmó nuevos avances del proyecto de infraestructura y movilidad en el país. La Línea 1 del Metro llegó a 20 kilómetros de viaducto construidos y a los 12 kilómetros de líneas férreas terminadas. En el avance general de este megaproyecto, las obras llegaron a 84,68 % de ejecución.

La meta oficial es que la línea inicie su operación comercial en marzo de 2028, aunque, como en toda megaobra, las fechas pueden ajustarse a medida que avanza el trabajo y las pruebas.