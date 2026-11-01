El criterio de la Suprema Corte de México reconoce que nadie debe ser obligado a permanecer casado contra su voluntad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que una persona puede solicitar el divorcio sin tener que demostrar una causa específica, incluso cuando su pareja quiera continuar casada. Este criterio protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad y reconoce la autonomía de cada individuo para decidir sobre su proyecto de vida.

La resolución corresponde al Amparo Directo en Revisión 5198/2016, resuelto por la Primera Sala el 29 de marzo de 2017. En ese caso, la Corte negó el amparo solicitado por un hombre que se inconformó con la disolución de su matrimonio, pese a que él quería mantener el vínculo matrimonial.

La Suprema Corte reconoció que el divorcio sin expresión de causa es constitucionalmente válido.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre el divorcio sin causa?

La Primera Sala reiteró que el divorcio sin expresión de causa es constitucionalmente válido. Esto significa que la decisión de una persona de no continuar casada no puede quedar condicionada a que demuestre motivos específicos ni a que su cónyuge esté de acuerdo con la separación.

De acuerdo con el criterio de la SCJN, el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida. Por eso, la voluntad de quien desea terminar el matrimonio debe prevalecer frente a la oposición de su pareja respecto de la disolución del vínculo.

La Corte también reconoció que la decisión puede afectar el proyecto de vida del otro cónyuge. Sin embargo, consideró que esa afectación no constituye, por sí misma, una vulneración de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

¿Qué debes saber sobre esta resolución de la SCJN?

El caso permite identificar tres aspectos centrales del criterio judicial:

No es necesario acreditar una causa: la persona que solicita el divorcio no tiene que demostrar una razón específica para terminar el matrimonio.

La oposición de la pareja no lo impide: el deseo de uno de los cónyuges de permanecer casado no basta para obligar al otro a continuar con el vínculo.

Se protege la autonomía personal: la decisión de cambiar el estado civil forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

¿Qué significa este criterio para los matrimonios en México?

La resolución reafirma el criterio constitucional de la SCJN sobre el divorcio sin expresión de causa. No obstante, la disolución del matrimonio no elimina la necesidad de resolver las cuestiones legales que puedan derivarse de la separación, conforme a la normativa aplicable.

En México, el criterio de la Suprema Corte reconoce que nadie debe ser obligado a permanecer casado contra su voluntad. Para conocer los alcances de un procedimiento concreto, es necesario revisar la legislación y las reglas procesales correspondientes.