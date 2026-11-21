El Departamento de Estado establece una serie de requisitos para renovar el pasaporte estadounidense. Entre las condiciones de elegibilidad, se exige que el documento haya sido emitido dentro de los últimos 15 años y que el titular cumpla con otros criterios relacionados a su edad, vigencia y estado de conservación del documento.
Quienes no reúnan las condiciones exigidas no podrán acceder al procedimiento de renovación y deberán solicitar un nuevo pasaporte mediante otra modalidad.
¿Por qué se rechazarán las solicitudes de renovación si el pasaporte fue emitido hace más de 15 años?
De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Estado, los ciudadanos estadounidenses solo pueden acceder al procedimiento de renovación si su pasaporte más reciente fue emitido dentro de los últimos 15 años. Por lo tanto, quienes tengan un documento expedido hace más tiempo no podrán utilizar el formulario DS-82.
Esta condición también se aplica a quienes tengan un pasaporte que haya sido denunciado como perdido o robado. En esos casos, el organismo exige iniciar una nueva solicitud, en lugar de utilizar el procedimiento habitual de renovación.
¿Qué otros requisitos de elegibilidad se deben cumplir para renovar el pasaporte estadounidense?
Además de la antigüedad del documento, el Departamento de Estado también establece otras condiciones que deben cumplirse:
- Edad de emisión: el pasaporte debe haber sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más.
- Vigencia original: debe haber tenido una validez de 10 años.
- Estado del documento: no puede presentar daños que excedan el desgaste normal por el uso.
- Antecedentes del documento: nunca debe haber sido denunciado como perdido o robado.
- Identidad del titular: debe estar emitido con el nombre actual del solicitante. Si hubo un cambio legal de nombre, se debe presentar documentación que lo demuestre.
- Documento anterior: el solicitante debe poder presentar su pasaporte estadounidense más reciente.
¿Qué pasos se deben seguir para renovar el pasaporte?
El Departamento de Estado detalla un procedimiento que incluye completar la solicitud, presentar el documento anterior y abonar la tarifa correspondiente. Para quienes reúnen las condiciones de renovación simplificada, los pasos son los siguientes:
- 1. Completar el formulario DS-82: se debe utilizar la herramienta Form Filler del Departamento de Estado para completar la solicitud. Después, hay que imprimirla en una sola cara, firmarla y colocar la fecha correspondiente.
- 2. Presentar el pasaporte anterior: se debe adjuntar el pasaporte estadounidense más reciente. El organismo lo devolverá por separado, una vez que haya procesado la nueva solicitud.
- 3. Acreditar los cambios de nombre: si el nombre actual es diferente del que figura en el pasaporte anterior, se debe presentar una copia certificada del documento legal que respalde la modificación. Puede ser un certificado de matrimonio, una sentencia de divorcio o una orden judicial.
- 4. Adjuntar una fotografía: se debe incluir una fotografía que cumpla con las especificaciones oficiales del Departamento de Estado. Para el formulario DS-82, la imagen debe engraparse en el espacio indicado, sin doblarla.
- 5. Abonar el costo del trámite: el pago debe realizarse mediante un cheque personal o un giro postal a nombre del Departamento de Estado. No se acepta dinero en efectivo para este procedimiento.
- 6. Enviar la documentación: se deben presentar el formulario, el pasaporte anterior, la fotografía y los documentos adicionales que correspondan. La dirección de envío depende del lugar de residencia y del tipo de servicio solicitado.