Por disposición del Departamento de Estado, se rechazarán todas las solicitudes para renovar el pasaporte si el documento fue emitido hace más de 15 años

El Departamento de Estado establece una serie de requisitos para renovar el pasaporte estadounidense. Entre las condiciones de elegibilidad, se exige que el documento haya sido emitido dentro de los últimos 15 años y que el titular cumpla con otros criterios relacionados a su edad, vigencia y estado de conservación del documento.

Quienes no reúnan las condiciones exigidas no podrán acceder al procedimiento de renovación y deberán solicitar un nuevo pasaporte mediante otra modalidad.

¿Por qué se rechazarán las solicitudes de renovación si el pasaporte fue emitido hace más de 15 años?

De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Estado, los ciudadanos estadounidenses solo pueden acceder al procedimiento de renovación si su pasaporte más reciente fue emitido dentro de los últimos 15 años. Por lo tanto, quienes tengan un documento expedido hace más tiempo no podrán utilizar el formulario DS-82.

Esta condición también se aplica a quienes tengan un pasaporte que haya sido denunciado como perdido o robado. En esos casos, el organismo exige iniciar una nueva solicitud, en lugar de utilizar el procedimiento habitual de renovación.

El Departamento de Estado exige cumplir con determinadas condiciones para renovar el pasaporte estadounidense. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otros requisitos de elegibilidad se deben cumplir para renovar el pasaporte estadounidense?

Además de la antigüedad del documento, el Departamento de Estado también establece otras condiciones que deben cumplirse:

Edad de emisión: el pasaporte debe haber sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más.

Vigencia original: debe haber tenido una validez de 10 años.

Estado del documento: no puede presentar daños que excedan el desgaste normal por el uso.

Antecedentes del documento: nunca debe haber sido denunciado como perdido o robado.

Identidad del titular: debe estar emitido con el nombre actual del solicitante. Si hubo un cambio legal de nombre, se debe presentar documentación que lo demuestre.

Documento anterior: el solicitante debe poder presentar su pasaporte estadounidense más reciente.

¿Qué pasos se deben seguir para renovar el pasaporte?

El Departamento de Estado detalla un procedimiento que incluye completar la solicitud, presentar el documento anterior y abonar la tarifa correspondiente. Para quienes reúnen las condiciones de renovación simplificada, los pasos son los siguientes: