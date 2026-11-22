Cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana y qué día se esperan 34 grados.

El AMBA tendrá una semana con temperaturas en ascenso y cielo mayormente nublado durante los primeros días.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas rondarán los 30 °C y subirán progresivamente hacia el fin de semana.

Si bien no se esperan lluvias durante el período, habrá jornadas con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. ¿Cuándo llegará el día más caluroso?

Cómo estará el clima en Buenos Aires día por día

Lunes 23: mínima de 17 °C y máxima de 30 °C. El cielo estará mayormente nublado, con períodos parcialmente nublados y sin lluvias.

Martes 24: mínima de 20 °C y máxima de 30 °C . Se espera cielo mayormente nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la tarde y la noche.

Miércoles 25: mínima de 14 °C y máxima de 26 °C . El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y no se esperan precipitaciones.

Jueves 26: mínima de 15 °C y máxima de 28 °C . Continuará el cielo parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso.

Viernes 27: mínima de 18 °C y máxima de 30 °C . Se espera cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la mañana.

Sábado 28: mínima de 22 °C y máxima de 34 °C. Será la jornada más calurosa del período, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Clima Fuente: SMN.

Qué día hará más calor en Buenos Aires

El sábado 28 de noviembre será el día más caluroso de la semana en la Ciudad de Buenos Aires, con una temperatura máxima prevista de 34 °C y una mínima de 22 °C.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el calor llegará después de varios días con máximas cercanas a los 30 °C. Además, no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Para conocer posibles cambios en las condiciones meteorológicas, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante los próximos días.