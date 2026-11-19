Los inquilinos de California tienen derecho a recuperar su depósito de alquiler dentro de los 21 días calendario posteriores a la entrega de la vivienda. Si el propietario incumple las obligaciones legales y retiene el dinero de mala fe, el Código Civil estatal permite reclamar una indemnización de hasta el doble del depósito, además de los daños reales que correspondan.

La disposición está contemplada en la sección 1950.5 del Código Civil de California, que regula los depósitos de seguridad en los contratos de alquiler residencial. La normativa también exige que los propietarios expliquen por escrito cualquier descuento y entreguen el saldo que corresponda al antiguo inquilino .

Qué establece el Código Civil sobre los depósitos de alquiler

La sección 1950.5(h)(1) determina que el propietario debe cumplir con dos obligaciones dentro de los 21 días calendario posteriores a la mudanza:

Devolver el depósito completo si no existen descuentos justificados.

Entregar un desglose detallado de las deducciones y reintegrar el dinero restante.

La legislación lo expresa de esta manera: “No later than 21 calendar days after the tenant has vacated the premises” (a más tardar 21 días calendario después de que el inquilino haya desocupado la propiedad).

El propietario puede descontar dinero por alquiler impago, daños ocasionados por el inquilino que excedan el desgaste normal, limpieza necesaria para recuperar las condiciones originales de la vivienda y otras obligaciones contempladas en el contrato. Sin embargo, no puede cobrar por el deterioro habitual que produce el uso cotidiano de una propiedad .

La disposición busca impedir que los propietarios retengan depósitos sin justificación y garantizar que los inquilinos recuperen el dinero que les corresponde después de abandonar una vivienda. Shutterstock.

Cuándo puede un inquilino reclamar el doble del depósito

El apartado (m) del Código Civil establece que la retención o reclamación de mala fe del depósito puede generar una sanción económica contra el propietario.

El texto legal señala: “Up to twice the amount of the security, in addition to actual damages”, es decir, un tribunal puede ordenar el pago de hasta el doble del depósito en concepto de daños legales, además de los daños reales que correspondan.

Qué pueden hacer los inquilinos si no reciben el dinero en 21 días

Si el propietario no devuelve el depósito o presenta descuentos que el antiguo inquilino considera injustificados, puede reclamar formalmente el dinero y conservar pruebas del pago original, el contrato, las comunicaciones y el estado de la vivienda. Si no consigue una solución, puede iniciar una demanda ante un tribunal de reclamos menores, siempre que el monto reclamado se encuentra dentro del límite jurisdiccional correspondiente.

Además, la legislación contempla que, cuando las reparaciones no puedan completarse dentro de los 21 días, el propietario puede presentar una estimación de buena fe y entregar la documentación definitiva dentro de los 14 días calendario posteriores a la finalización del trabajo a la recepción de los comprobantes.