Una conexión WiFi lenta o con cortes es uno de los problemas más frecuentes en los hogares. Cuando la señal no llega con la misma intensidad a todas las habitaciones, muchas personas buscan soluciones simples que les permitan mejorar la cobertura sin comprar repetidores ni cambiar de proveedor.

En ese contexto, comenzó a conocerse un truco sencillo, pero efectivo: colocar una llave metálica sobre el router.

Aunque no existen estudios que demuestren que funcione de manera consistente en todos los casos, quienes lo ponen en práctica aseguran que puede modificar ligeramente la dirección de la señal y favorecer la cobertura en determinados sectores de la casa.

¿Para qué sirve poner una llave arriba del router del WiFi?

El fundamento de este método está relacionado con el comportamiento de las ondas electromagnéticas. Por ser un objeto metálico, una llave puede interactuar con la señal que emite el router y alterar levemente su propagación.

Según quienes recomiendan este truco, el metal actuaría como un pequeño reflector, ayudando a que parte de la señal se dirija hacia una zona específica de la vivienda en lugar de dispersarse de forma uniforme.

El efecto, si existe, suele ser muy limitado y depende de múltiples factores, como el diseño del router, la ubicación del dispositivo, la distribución de la vivienda y la presencia de paredes, muebles o electrodomésticos que puedan generar interferencias.

Por ese motivo, no se trata de una solución garantizada, sino de una prueba sencilla que algunas personas realizan antes de invertir en otros equipos.

¿Para qué sirve poner una llave sobre el router WiFi? El truco casero que promete mejorar la señal de internet. Fuente: ChatGPT

Cómo colocar la llave sobre el router para probar el truco

Si se desea comprobar si este método produce alguna diferencia, el procedimiento es muy simple.

Lo recomendable es utilizar una llave completamente metálica y colocarla sobre la parte superior del router, preferentemente cerca de la zona donde se encuentran las antenas, si el equipo las tiene visibles.

Después, conviene mover la llave algunos centímetros y medir la intensidad de la señal en las habitaciones donde normalmente el WiFi funciona peor. Comparar la velocidad antes y después permitirá verificar si hubo algún cambio.

Es importante evitar cubrir las rejillas de ventilación del router, ya que el equipo necesita disipar el calor correctamente para funcionar sin inconvenientes.

Qué hacer si el WiFi sigue funcionando mal

Si bien este truco puede despertar curiosidad, los especialistas coinciden en que los problemas de cobertura suelen resolverse con otras medidas mucho más efectivas.

Ubicar el router en un lugar elevado y céntrico de la vivienda, mantenerlo alejado de paredes gruesas, objetos metálicos y electrodomésticos, actualizar el firmware y elegir correctamente la banda de 2,4 GHz o 5 GHz son algunas de las recomendaciones más útiles para mejorar la conexión.

Cuando la vivienda es muy grande o tiene varios pisos, la mejor alternativa suele ser instalar un repetidor WiFi, diseñado para ampliar la cobertura sin perder velocidad.

En definitiva, colocar una llave sobre el router es un truco casero que algunas personas aseguran que les dio resultados, aunque no cuenta con respaldo técnico concluyente y su efectividad puede variar según cada hogar.