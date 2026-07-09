Interrumpen la circulación de estos ramales durante el megapuente de 4 días. (Foto: Archivo)

El segundo fin de semana de julio transcurrirá con algunas complicaciones en materia de transporte ya que quedará suspendido el servicio que presta el Tren Sarmiento entre Once y Moreno.

Desde Trenes Argentinos confirmaron que la línea Sarmiento estará interrumpida entre el 9 y el 12 de julio por obras claves para la seguridad operacional. Para conocer las alternativas y qué ramales seguirán operativos, se aconseja tomar nota de los siguientes detalles.

Qué trenes suspenden su servicio en el AMBA del 10 al 12 de julio

El Tren Sarmiento permanecerá interrumpido el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio debido a tareas de infraestructura y señalización.

El tren Sarmiento permanecerá interrumpido el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio debido a tareas de infraestructura y señalización. (Foto: Archivo)

Los trabajos forman parte de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional y son ejecutados por Trenes Argentinos Infraestructura.

Entre las principales obras previstas se encuentran:

Cambio de un aparato de vías en Caballito.

Trabajos de señalización en Liniers, Castelar y Paso del Rey.

Mejoras en los andenes de Morón y Ramos Mejía.

Tareas sobre las vías en Moreno.

Construcción de pasos bajo nivel en Caballito y Villa Luro.

Por qué suspenden el tren Sarmiento durante tres días

Según informaron las autoridades, la interrupción es necesaria para garantizar la seguridad de los operarios mientras se desarrollan las obras.

Los trabajos requieren que no circulen formaciones por los sectores intervenidos, ya que incluyen tareas sobre las vías, sistemas de señales y distintos puntos de la traza.

Si las condiciones climáticas son desfavorables, el cronograma de obras podría modificarse.

Qué colectivos y subtes se pueden usar como alternativa

Para minimizar el impacto de la suspensión, Trenes Argentinos difundió distintas opciones de transporte para reemplazar el recorrido del tren Sarmiento.

Trenes Argentinos difundió las alternativas para circular entre Once y Moreno durante el período de obras e interrupción del servicio. (Foto: Trenes Argentinos)

Entre las principales alternativas figuran:

Línea 57 Expreso.

Línea 57 + 303.

57R0 + 443 o 269.

57R0 + 441.

Subte A + líneas 8, 71 o 106.

Subte A + línea 2.

Línea 88.

132 A/B + líneas 1 o 136.