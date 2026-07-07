Conectarse a una red wifi pública en un aeropuerto, hotel, cafetería o plaza comercial puede ser muy práctico durante un viaje, pero también representa un riesgo para la seguridad de la información personal. Expertos advierten que una conexión gratuita no siempre es sinónimo de una conexión segura, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar estas redes para interceptar datos o dirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos.

De acuerdo con recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), antes de utilizar un wifi público es importante verificar quién ofrece el servicio, si la red cuenta con contraseña y evitar ingresar información sensible, como contraseñas, datos bancarios o información personal. Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de robo de identidad o fraude financiero.

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Cómo identificar si una red wifi pública es segura

La Profeco explica que las redes protegidas con contraseña suelen incorporar mecanismos de cifrado que brindan una mayor protección a la información de los usuarios. En cambio, las redes abiertas requieren mayor precaución, ya que la información puede ser interceptada o la navegación puede ser redirigida a páginas falsas diseñadas para obtener datos personales.

Para disminuir los riesgos, las autoridades recomiendan seguir estas medidas:

Conectarse únicamente a redes ofrecidas por establecimientos o instituciones identificables.

Preferir redes que soliciten una contraseña de acceso.

Evitar redes con nombres genéricos como “wifi gratis 123” o aquellas cuyo administrador sea desconocido.

No ingresar contraseñas, datos bancarios ni información financiera mientras se utiliza una red pública.

Desconfiar de redes con nombres muy similares a los del establecimiento, ya que podrían ser falsas.

Verificar que los sitios web comiencen con “https://” y muestren el candado de seguridad.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Desactivar la conexión automática a redes wifi y cerrar la sesión de las cuentas al terminar de utilizarlas.

Las señales de alerta que nunca debes ignorar al usar wifi gratis

La Profeco advierte que “las redes abiertas requieren mayor precaución, debido a que tu información puede ser interceptada o tu navegación podría ser redirigida a sitios fraudulentos”.

Por ello, recomienda analizar siempre las características de la red antes de conectarse y evitar compartir información sensible mientras se utiliza este tipo de conexiones.

Además, el organismo señala que algunas redes falsas copian el nombre de hoteles, cafeterías o aeropuertos para engañar a los usuarios.

En ese sentido, enfatiza: “¡Cuidado! Algunas redes falsas copian el nombre de negocios, aeropuertos o cafeterías para engañarte y acceder a tus datos e información”, por lo que es indispensable verificar cuál es la red oficial del establecimiento antes de conectarse.

La dependencia concluye que utilizar el wifi público puede ser seguro siempre que se adopten medidas preventivas. Como resume en su publicación: “El wifi público es un gran aliado para moverse por el mundo. Aprender a decidir cuándo, dónde y para qué conectarte te permitirá aprovechar la red con mayor tranquilidad. Conectarte es tu derecho, pero hacerlo con seguridad es tu responsabilidad”.