En numerosos hogares, la señal de WiFi no posee la misma intensidad en todos los ambientes, generando inconvenientes en la conexión y cortes frecuentes. Ante esta situación, empezó a difundirse un método sencillo que promete mejorar el rendimiento del internet sin necesidad de realizar gastos.

Este método consiste en colocar una llave metálica sobre el router, una práctica que ha ganado notoriedad en diversas redes sociales y que, de acuerdo a quienes la emplean, puede contribuir a optimizar la señal en el interior del hogar.

Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

De qué forma funciona el truco de la llave en el router

El principio de este método se fundamenta en la interacción del metal con las ondas electromagnéticas. Al situar un objeto como una llave o una moneda sobre la parte superior del router, especialmente en proximidad a la antena, este puede actuar como un elemento reflector que altera la dirección de la señal.

De este modo, el Wi-Fi podría enfocarse en áreas específicas dentro del hogar donde la conexión habitualmente es más fragil, mejorando así la cobertura en esas zonas determinadas.

Adicionalmente, la llave puede contribuir a la disminución de interferencias menores al prevenir que la señal se disperse hacia lugares no deseados, tales como paredes gruesas o muebles que obstaculizan la propagación.

Una solución fácil para estabilizar la señal de internet

Quienes promueven esta práctica afirman que es una solución sencilla de implementar que no demanda conocimientos técnicos. Es suficiente disponer de una llave metálica común y posicionarla adecuadamente sobre el dispositivo.

Aunque no asegura una transformación completa en la calidad del internet, numerosos usuarios aseguran que puede ofrecer una mejora moderada en la estabilidad y el alcance de la señal en el hogar.

Mejora la señal del router con una llave metálica

Para implementar este método, es necesario seleccionar una llave metálica básica, evitando recubrimientos plásticos de gran tamaño que puedan obstaculizar el efecto deseado.

A continuación, se debe colocar dicha llave sobre la parte superior del router, preferentemente cercana a la antena, en el caso de que el dispositivo lo incluya. Se recomienda desplazar la llave unos centímetros y verificar en qué ubicación se obtiene una mejor señal en las distintas habitaciones.

Finalmente, se aconseja realizar una comparación de la cobertura antes y después de efectuar el truco para constatar cualquier modificación.

¿Qué debes considerar antes de hacerlo?

Es imperativo no obstruir las ranuras de ventilación del router, dado que el dispositivo precisa liberar calor para operar de manera adecuada.

Es relevante recordar que este truco no resuelve completamente los problemas de conexión, sino que puede proporcionar una mejora restringida dependiendo de las condiciones del entorno y la organización del hogar.

Mejora la señal Wi-Fi en casa con un truco sencillo y económico

Quienes han probado el método de colocar una llave metálica sobre el router afirman que los resultados son positivos en la mayoría de los casos. Algunos usuarios reportan una notable diferencia en la conexión, especialmente en habitaciones alejadas del dispositivo, donde anteriormente la señal era débil o intermitente.

Aunque se trata de una solución sencilla y económica, los expertos sugieren que cada hogar es diferente y que la efectividad del truco puede variar. Recomiendan realizar pruebas durante algunos días y ajustar la posición de la llave para encontrar la mejor configuración que se adapte a las necesidades de cada usuario.