Poner una cucharita de té en el módem de Wi Fi: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Una conexión WiFi lenta o con interrupciones es uno de los problemas más habituales en hogares donde varios dispositivos utilizan internet al mismo tiempo.

Ante esta situación, en redes sociales suelen viralizarse distintos trucos caseros que prometen optimizar la señal sin necesidad de comprar nuevos equipos.

Uno de los secretos más recomendados consiste en colocar una cucharita de té sobre el router o módem con la promesa de aumentar la potencia de la conexión. Esta técnica permite optimizar la velocidad de banda ancha sin gastos adicionales .

¿Es cierto que una cuchara de metal mejora la señal del WiFi?

Quienes promueven este método sostienen que el metal de la cucharita podría modificar el recorrido de las ondas inalámbricas y dirigir la señal hacia determinadas zonas de la vivienda.

Poner una cucharita de té en el módem de Wi Fi: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Pese a la popularidad de esta teoría, no existe evidencia técnica que demuestre que colocar una cuchara de té sobre el router mejore la cobertura o la velocidad del WiFi.

Los especialistas coinciden en que el rendimiento de la red depende de factores como la ubicación del equipo, la presencia de obstáculos físicos, la cantidad de dispositivos conectados y la correcta configuración del router, no de objetos colocados sobre él.

¿Por qué los expertos desaconsejan poner objetos metálicos cerca del router?

Ingenieros y técnicos en telecomunicaciones advierten que los elementos metálicos pueden generar el efecto contrario al esperado.

Esto ocurre porque el metal puede bloquear, reflejar o desviar las ondas electromagnéticas que utiliza el WiFi para transmitir la señal, reduciendo la calidad de la conexión en lugar de mejorarla.

Poner una cucharita de té en el módem de Wi Fi: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Además, apoyar objetos sobre el router puede dificultar la ventilación del equipo, favoreciendo el sobrecalentamiento y afectando su funcionamiento con el paso del tiempo.

Los trucos que sí ayudan a mejorar la señal del WiFi

En lugar de recurrir a métodos sin respaldo técnico, los especialistas recomiendan aplicar algunas medidas que sí pueden optimizar la conexión a internet:

Colocar el router en un lugar elevado y lo más centrado posible dentro de la vivienda.

Mantenerlo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles que dificulten la propagación de la señal.

Evitar instalarlo cerca de electrodomésticos que generen interferencias.

Reiniciar el dispositivo periódicamente para mejorar su rendimiento.

Actualizar el router cuando el equipo ya quedó obsoleto o no soporta las velocidades actuales.

Instalar repetidores o amplificadores de señal en viviendas grandes o con varias habitaciones.

¿Dónde no conviene instalar el router?

La ubicación del equipo también influye directamente en la calidad de la conexión.

Por ese motivo, los expertos aconsejan evitar algunos lugares de la casa, entre ellos:

La cocina, debido a la presencia de electrodomésticos que pueden provocar interferencias.

Cerca de las ventanas, donde la señal puede verse afectada por redes externas y perder intensidad hacia el exterior.

Junto a grandes objetos metálicos o estructuras de hierro, que interfieren con la propagación de las ondas inalámbricas.

Dentro de muebles cerrados o detrás de televisores, ya que dificultan la correcta distribución de la señal y limitan la ventilación del equipo.