Si buscás una forma efectiva de limpiar las perillas de la cocina y quitar la grasa incrustada, existe un método casero muy simple que puede ayudarte.

Con un ingrediente que probablemente ya tengas en casa, es posible eliminar la suciedad acumulada sin recurrir al bicarbonato ni al detergente, recuperando el brillo en pocos minutos.

El ingrediente casero que ayuda a despegar la grasa de las perillas de la cocina

Cuando la suciedad lleva mucho tiempo acumulada, un simple paño húmedo ya no alcanza. En estos casos, el vinagre blanco se convierte en uno de los aliados más efectivos para aflojar la grasa incrustada.

Si las perillas no pueden retirarse, lo ideal es desmontarlas con cuidado y colocarlas durante unos minutos en un recipiente con agua tibia y un buen chorro de vinagre.

La acidez del producto ayuda a descomponer los restos de grasa y facilita su eliminación sin dañar el plástico o metal.

Después del remojo, solo hay que frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas o un cepillo de dientes viejo para limpiar las ranuras donde suele acumularse la suciedad.

Ni bicarbonato ni detergente: el truco casero con un solo ingrediente para quitar la grasa de las perillas de la cocina Generado con IA.

Cómo limpiar las perillas de la cocina paso a paso sin dañarlas

Para obtener un buen resultado, es importante seguir un procedimiento simple:

Retirar las perillas si el modelo de cocina lo permite.

Sumergirlas en agua tibia con vinagre blanco durante 15 a 20 minutos .

Cepillar suavemente cada pieza, prestando atención a los bordes y ranuras.

Enjuagar con agua limpia.

Secar completamente antes de volver a colocarlas.

Si las perillas no pueden desmontarse, se recomienda humedecer un paño con vinagre blanco y limpiar cada mando cuidadosamente, evitando que el líquido ingrese en el mecanismo interno de la cocina.

El hábito que evita que la grasa vuelva a acumularse

La mejor forma de evitar limpiezas profundas es realizar un mantenimiento frecuente. Los especialistas aconsejan pasar un paño húmedo sobre las perillas por lo menos una vez por semana y secarlas inmediatamente para impedir que el aceite, el vapor y los restos de comida formen una capa difícil de remover.

Además de mejorar el aspecto de la cocina, esta rutina ayuda a mantener una superficie más higiénica, ya que las perillas son una de las zonas que más se tocan durante la preparación de los alimentos.

Con unos pocos minutos de limpieza periódica, es posible conservarlas como nuevas durante mucho más tiempo.