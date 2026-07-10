Mejorar la señal del WiFi sin cambiar de router es uno de los intereses más frecuentes entre quienes tienen problemas de conexión en casa. En ese contexto, hay un truco con papel aluminio que ganó popularidad en internet, ya que promete optimizar la cobertura de la red utilizando un principio básico de la física.

La idea consta en colocar una lámina de papel aluminio detrás del módem para ayudar a redirigir las ondas de la señal inalámbrica hacia las zonas donde más se necesita.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Si bien no se trata de una solución definitiva, algunos especialistas señalan que puede ofrecer mejoras en determinadas condiciones. Conoce los detalles a continuación y aplica este consejo a tu rutina diaria para gozar de una mejor navegación.

¿Para qué funciona el papel aluminio?

En este caso, los routers emiten señales de internet de forma radial, distribuyéndolas en las direcciones alrededor del equipo. Durante ese recorrido, las ondas pueden perder intensidad al atravesar:

Paredes

Muebles

Electrodomésticos

Otros obstáculos presentes en el hogar

Al colocar una superficie metálica detrás del módem, parte de esas ondas se reflejan en una dirección específica, concentrando la señal hacia determinadas habitaciones y reduciendo la dispersión.

Este método tuvo reconocimiento después de una investigación que hizo la Universidad de Dartmouth en 2017, en la que se diseñaron reflectores personalizados mediante impresión 3D para optimizar la distribución de la señal inalámbrica. En las pruebas, algunas zonas registraron mejoras de hasta un 50% en la cobertura.

En aplicaciones domésticas, el efecto suele ser más moderado. Dependiendo de la distribución de la vivienda, los materiales de construcción y la ubicación del router, la intensidad de la señal puede aumentar entre un 10% y un 20%.

¿Cómo funciona el truco del papel aluminio?

Las señales WiFi operan principalmente en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, cuyas ondas pueden reflejarse en superficies metálicas.

Al darle una ligera curvatura al papel aluminio, este actúa de forma similar a un reflector parabólico, concentrando parte de la señal hacia una dirección específica. Esto puede traducirse en una conexión más estable y una mejor velocidad de transmisión en determinadas áreas de la vivienda.

¿Cómo mejorar la señal del módem?

Si deseas probar el método del papel aluminio, puedes seguir estos pasos:

Apaga o desconecta el router. Corta una lámina de papel aluminio de aproximadamente 20 x 30 centímetros. Dale una forma ligeramente curva. Colócala detrás del módem, sin cubrir completamente el equipo. Orienta la parte curva hacia la habitación donde deseas mejorar la cobertura. Vuelve a encender el router y comprueba si la señal mejora.

Aunque se trata de una alternativa económica y fácil de implementar, este truco no resuelve todos los problemas de conectividad. Su principal limitación es que concentra la señal en una sola dirección, por lo que otras zonas de la casa podrían recibir una cobertura menor.

Además, no elimina inconvenientes provocados por paredes muy gruesas, largas distancias entre el router y los dispositivos o interferencias generadas por otros equipos electrónicos.