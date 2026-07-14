Arvejas de lata o caja: cuál es mejor, en qué se diferencian y qué envase conviene comprar Fuente: IA

Las arvejas son uno de los alimentos más elegidos para preparar ensaladas, guisos, tortillas o acompañamientos gracias a su aporte de proteínas vegetales, fibra y vitaminas.

Sin embargo, como no siempre se consiguen frescas, muchas personas recurren a las versiones en conserva y surge una duda muy común: ¿conviene comprar arvejas en lata o en caja?

Aunque ambos formatos contienen prácticamente el mismo producto, existen algunas diferencias relacionadas con el envase, la conservación y la forma de consumirlas. Conocerlas permite elegir la opción más conveniente según las necesidades de cada hogar .

Qué diferencia hay entre las arvejas de lata y las de caja

Las arvejas en lata y en caja (envase tipo brik o cartón) tienen una composición muy similar. En ambos casos, el contenido suele estar formado por arvejas, agua y una pequeña cantidad de sal utilizada para favorecer su conservación.

Arvejas de lata o caja: cuál es mejor, en qué se diferencian y qué envase conviene comprar Fuente: Shutterstock

Desde el punto de vista nutricional, no existen diferencias importantes entre ambos productos. La cantidad de proteínas, fibra, vitaminas y minerales se mantiene prácticamente igual, por lo que cualquiera de las dos opciones puede formar parte de una alimentación equilibrada .

La principal diferencia está en el envase. Mientras la lata ofrece una conservación muy prolongada y una mayor resistencia durante el transporte, el envase de cartón resulta más liviano y cómodo para almacenar.

Cómo conviene consumir las arvejas en conserva

Aunque ya vienen listas para consumir, muchos especialistas recomiendan escurrir el líquido de conservación antes de utilizarlas e incluso enjuagarlas con agua para reducir parte del sodio presente en la salmuera .

Arvejas de lata o caja: cuál es mejor, en qué se diferencian y qué envase conviene comprar Fuente: IA

De esta manera, las arvejas conservan todo su sabor y pueden incorporarse fácilmente a distintas preparaciones sin sumar un exceso de sal.

Algunas opciones para incluirlas en la alimentación son:

Ensaladas con tomate, zanahoria, papa, remolacha o huevo.

Tortillas y revueltos.

Arroz o pastas.

Guisos y estofados.

Empanadas y tartas.

Salteados de verduras.

Qué beneficios aportan las arvejas

Entre sus principales beneficios se destacan:

Son ricas en proteínas vegetales y fibra.

Aportan vitaminas y minerales esenciales.

Favorecen la sensación de saciedad.

Contribuyen al cuidado de la salud cardiovascular.

Ayudan a regular la presión arterial.

Favorecen el funcionamiento del sistema digestivo.

Contienen vitamina C.

Aportan magnesio, fósforo y vitamina K, importantes para la salud ósea.

Cuál conviene comprar

La elección entre arvejas en lata o en caja dependerá principalmente de las preferencias personales, el precio y la disponibilidad en cada supermercado, ya que el contenido es muy similar.

Lo más importante es revisar la etiqueta nutricional y optar por productos con pocos ingredientes, donde las arvejas sean el componente principal y la cantidad de sodio sea moderada. Además, escurrir el líquido antes de consumirlas permite aprovechar mejor sus propiedades nutricionales.