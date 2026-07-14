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Las arvejas son uno de los alimentos más elegidos para preparar ensaladas, guisos, tortillas o acompañamientos gracias a su aporte de proteínas vegetales, fibra y vitaminas.
Sin embargo, como no siempre se consiguen frescas, muchas personas recurren a las versiones en conserva y surge una duda muy común: ¿conviene comprar arvejas en lata o en caja?
Aunque ambos formatos contienen prácticamente el mismo producto, existen algunas diferencias relacionadas con el envase, la conservación y la forma de consumirlas. Conocerlas permite elegir la opción más conveniente según las necesidades de cada hogar.
Qué diferencia hay entre las arvejas de lata y las de caja
Las arvejas en lata y en caja (envase tipo brik o cartón) tienen una composición muy similar. En ambos casos, el contenido suele estar formado por arvejas, agua y una pequeña cantidad de sal utilizada para favorecer su conservación.
Desde el punto de vista nutricional, no existen diferencias importantes entre ambos productos. La cantidad de proteínas, fibra, vitaminas y minerales se mantiene prácticamente igual, por lo que cualquiera de las dos opciones puede formar parte de una alimentación equilibrada.
La principal diferencia está en el envase. Mientras la lata ofrece una conservación muy prolongada y una mayor resistencia durante el transporte, el envase de cartón resulta más liviano y cómodo para almacenar.
Cómo conviene consumir las arvejas en conserva
Aunque ya vienen listas para consumir, muchos especialistas recomiendan escurrir el líquido de conservación antes de utilizarlas e incluso enjuagarlas con agua para reducir parte del sodio presente en la salmuera.
De esta manera, las arvejas conservan todo su sabor y pueden incorporarse fácilmente a distintas preparaciones sin sumar un exceso de sal.
Algunas opciones para incluirlas en la alimentación son:
- Ensaladas con tomate, zanahoria, papa, remolacha o huevo.
- Tortillas y revueltos.
- Arroz o pastas.
- Guisos y estofados.
- Empanadas y tartas.
- Salteados de verduras.
Qué beneficios aportan las arvejas
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Son ricas en proteínas vegetales y fibra.
- Aportan vitaminas y minerales esenciales.
- Favorecen la sensación de saciedad.
- Contribuyen al cuidado de la salud cardiovascular.
- Ayudan a regular la presión arterial.
- Favorecen el funcionamiento del sistema digestivo.
- Contienen vitamina C.
- Aportan magnesio, fósforo y vitamina K, importantes para la salud ósea.
Cuál conviene comprar
La elección entre arvejas en lata o en caja dependerá principalmente de las preferencias personales, el precio y la disponibilidad en cada supermercado, ya que el contenido es muy similar.
Lo más importante es revisar la etiqueta nutricional y optar por productos con pocos ingredientes, donde las arvejas sean el componente principal y la cantidad de sodio sea moderada. Además, escurrir el líquido antes de consumirlas permite aprovechar mejor sus propiedades nutricionales.
Por eso, tanto las arvejas en lata como las de caja representan una alternativa práctica para incorporar un alimento rico en fibra, proteínas vegetales, vitaminas y minerales durante todo el año, incluso cuando no se consiguen frescas.