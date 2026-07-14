Mezclar hojas de menta fresca con bicarbonato: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Cada vez más personas buscan reemplazar los productos químicos por alternativas naturales que permitan limpiar la casa, eliminar malos olores e incluso cuidar las plantas.

Entre los trucos caseros que ganaron popularidad aparece una combinación tan simple como efectiva: hojas de menta fresca y bicarbonato de sodio.

Esta mezcla destaca por su versatilidad y porque aprovecha las propiedades de ambos ingredientes. Mientras el bicarbonato actúa como un potente neutralizador de olores y limpiador suave , la menta aporta un aroma fresco y compuestos naturales que potencian la limpieza y el bienestar en distintos espacios del hogar .

Para qué sirve mezclar hojas de menta fresca con bicarbonato

La mezcla puede utilizarse para diferentes tareas domésticas gracias a las propiedades complementarias de sus ingredientes. Uno de sus usos más habituales es la limpieza de superficies, ya que permite remover suciedad y manchas sin recurrir a limpiadores industriales.

Mezclar hojas de menta fresca con bicarbonato: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Además, el aroma natural de la menta ayuda a mantener un ambiente fresco durante más tiempo , mientras que el bicarbonato absorbe los olores persistentes que suelen acumularse en distintos sectores de la casa.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

Limpiar mesadas, fregaderos y otras superficies resistentes.

Eliminar manchas y restos de suciedad.

Neutralizar malos olores en ambientes cerrados.

Aromatizar armarios, zapateros y la heladera.

Reducir el uso de productos químicos de limpieza.

También puede utilizarse para cuidar las plantas

Más allá de la limpieza del hogar, esta preparación también puede aprovecharse en jardines y plantas de interior.

Cuando se diluye correctamente con agua, la mezcla puede pulverizarse sobre las hojas para ayudar a mantener alejados algunos insectos. El intenso aroma mentolado resulta poco atractivo para determinadas plagas y constituye una alternativa natural para complementar el cuidado de las plantas.

Mezclar hojas de menta fresca con bicarbonato: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: Shutterstock

Además, el bicarbonato puede contribuir a mantener equilibrado el pH del suelo cuando se utiliza en cantidades moderadas, aunque siempre se recomienda evitar aplicaciones excesivas para no afectar el desarrollo de las especies.

Cómo preparar la mezcla de menta y bicarbonato

La preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes , por lo que puede hacerse en apenas unos minutos.

Para obtener una pasta limpiadora se necesita:

1 taza de hojas de menta fresca.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Un poco de agua.

Luego, solo hay que licuar todos los ingredientes hasta formar una mezcla homogénea que pueda aplicarse directamente sobre las superficies que se desean limpiar.

Si el objetivo es utilizarla sobre plantas, conviene agregar una mayor cantidad de agua para obtener una solución más ligera y evitar concentraciones elevadas de bicarbonato.

Otros usos que tiene esta combinación natural

Además de la limpieza y el cuidado de las plantas, esta mezcla puede aprovecharse de otras maneras dentro del hogar.

También es posible preparar un enjuague bucal casero utilizando bicarbonato disuelto en agua tibia junto con unas gotas de aceite esencial de menta , o emplear ambos ingredientes en baños de pies para aportar una sensación de frescura y aliviar el cansancio.

Gracias a su sencillez, bajo costo y múltiples aplicaciones, la combinación de hojas de menta fresca con bicarbonato se convirtió en uno de los trucos caseros más recomendados para quienes buscan mantener la casa limpia, perfumada y recurrir a soluciones más naturales en la rutina diaria.