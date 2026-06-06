Poner un saquito de té en la heladera: para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen

Hay un truco casero que miles de personas aplican en sus hogares y que la mayoría desconoce: guardar un saquito de té usado dentro de la heladera. No es un mito ni una moda pasajera de redes sociales.

Tiene una explicación química concreta y funciona especialmente bien en heladeras donde conviven alimentos de olor intenso como quesos fuertes, pescado, ajo o cebolla.

El secreto está en el ácido tánico, un compuesto natural presente en las hojas de té que conserva propiedades absorbentes incluso después de haber sido infusionado.

Al colocarlo en el interior del refrigerador, ese compuesto captura las moléculas volátiles responsables del mal olor y las retiene, sin dejar ningún aroma artificial en su lugar.

Cómo usar el saquito de té en la heladera correctamente

El procedimiento es simple, pero tiene un detalle clave que muchos pasan por alto: el saquito tiene que estar completamente seco antes de entrar a la heladera.

Si todavía tiene humedad, puede generar el efecto contrario y favorecer la aparición de moho.

Poner un saquito de té en la heladera: para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen Generado con IA.

Estos son los pasos para aplicar el truco sin errores:

Preparar el té de la forma habitual y retirar el saquito una vez usado. Dejarlo secar al aire durante varias horas o toda la noche. Colocarlo en un rincón de la heladera, dentro de un recipiente abierto o directamente sobre una bandeja. En heladeras de tamaño estándar, usar entre uno y tres saquitos distribuidos en distintos sectores. Reemplazarlos cada dos o tres semanas para mantener la efectividad.

Los más recomendados para este truco son el té negro y el té verde, ya que contienen mayor concentración de taninos. Si bien cualquier variedad sirve, el boldo y la manzanilla también funcionan, aunque con menor potencia absorbente.

Otros usos del saquito de té usado que sorprenden

La heladera no es el único lugar donde este recurso da resultado. Una vez que termina su ciclo en el refrigerador, el saquito puede tener una segunda vida útil:

Alacenas y botineros: el aroma del té actúa como repelente suave de insectos en espacios cerrados y secos.

Plantas: las hojas usadas aportan taninos al suelo y funcionan como fertilizante natural.

Vidrios y espejos: frotados sobre superficies, sus propiedades astringentes ayudan a limpiar sin rayaduras.

Es además una alternativa sustentable y de costo cero: reutiliza un residuo cotidiano que habitualmente va directo a la basura y evita la compra de neutralizadores artificiales con componentes químicos.

La solución ideal para quienes buscan una heladera sin olores sin complicaciones ni productos caros.