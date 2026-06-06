Hallazgo histórico en África: descubren una araña cangrejo azul capaz de brillar bajo la luz ultravioleta que desconcierta a los científicos.

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Una expedición científica internacional encontró en Angola una de las especies más llamativas de los últimos años: una araña cangrejo coronada que emite un brillo azul intenso bajo luz ultravioleta.

El hallazgo forma parte de un relevamiento más amplio que también identificó más de 70 especies nuevas para la ciencia en una sola región.

El descubrimiento tuvo lugar en la meseta de Lisima, en el este de Angola, una de las zonas menos exploradas del continente africano.

Durante décadas, el difícil acceso, la presencia de minas terrestres y las consecuencias de la guerra civil angoleña mantuvieron la región prácticamente aislada del mundo científico.

Ese aislamiento involuntario funcionó como una barrera natural que preservó su biodiversidad intacta.

Descubren una araña cangrejo azul capaz de brillar bajo la luz ultravioleta

La especie, catalogada provisionalmente como Smodicinus sp. nov. , pertenece a la familia de las arañas cangrejo coronadas y todavía no está formalmente descrita por la ciencia. Su característica más inusual es que, bajo iluminación ultravioleta, su cuerpo emite una fluorescencia de color azul vívido.

Lo que desconcierta a los investigadores es que no tienen una explicación clara para ese fenómeno. No se sabe si la fluorescencia cumple alguna función biológica, como atraer presas o comunicarse con otros individuos de la misma especie, o si se trata simplemente de una propiedad estructural de su exoesqueleto.

Hallazgo histórico en África: descubren una araña cangrejo azul capaz de brillar bajo la luz ultravioleta que desconcierta a los científicos. The Wilderness Project

La respuesta requiere análisis especializados que todavía no se completaron.

Qué más encontró la expedición en Angola

El trabajo se desarrolló en febrero de este año en el marco del Atlas de la Vida de Cassai, una iniciativa de la organización The Wilderness Project que reunió a 16 especialistas de distintos países. Los resultados superaron todas las expectativas:

Más de 100 especies de libélulas y caballitos del diablo , 8 de ellas completamente nuevas para la ciencia.

3 saltamontes inéditos y alrededor de 60 mariposas y polillas nunca antes registradas.

Un grillo acorazado capaz de expulsar líquido como mecanismo de defensa.

Una araña tejedora de color naranja que imita a las mariquitas para ahuyentar depredadores.

La meseta de Lisima tiene además una importancia estratégica: es la fuente que alimenta las cabeceras de cuatro de los principales sistemas fluviales de África, el Congo, el Okavango, el Zambeze y el Cuanza.

Rob Taylor, líder de la expedición, señaló que apenas se empieza a dimensionar la cantidad de vida que habita esa región y que los hallazgos abren nuevas líneas de investigación para entender y proteger la biodiversidad africana.