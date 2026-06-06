Poner papel aluminio en el desagüe: para qué sirve y por qué lo recomiendan los plomeros.

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Hay un truco que circula en redes sociales y que cada vez más personas aplican en su cocina sin necesidad de llamar a un plomero: usar papel aluminio moldeado en forma de vasito dentro del desagüe de la bacha. Parece simple, y lo es. Pero la razón detrás del método es más importante de lo que parece.

El problema que resuelve es uno de los más comunes en cualquier hogar: el aceite usado. Tirarlo por el desagüe genera acumulaciones de grasa en las cañerías que, con el tiempo, provocan obstrucciones difíciles y costosas de resolver. Este truco evita exactamente eso.

Cómo se hace el vasito de papel aluminio para el desagüe

El procedimiento no requiere habilidad ni materiales especiales. Solo hace falta un rollo de papel aluminio común:

Cortá dos pedazos grandes de papel aluminio. Apoyá uno sobre un vaso o recipiente pequeño y moldealo para darle forma de vasito. Colocá ese molde directamente en el orificio del desagüe de la bacha. Al terminar de cocinar, volcá el aceite usado dentro del vasito improvisado. Agregá una o dos servilletas de papel adentro para que absorban bien el líquido. Cerrá el papel aluminio apretando los bordes hacia arriba y tiralo a la basura.

Con ese último paso se limpia también la sartén con una servilleta seca, de modo que no quede ningún resto de grasa que pueda llegar al desagüe al lavarla.

Por qué este truco cuida las cañerías de verdad

El aceite solidificado es una de las causas principales de taponamiento en las cañerías domésticas. Al enfriarse, la grasa se adhiere a las paredes internas de los caños y va acumulando suciedad hasta que el agua deja de escurrir.

Poner papel aluminio en el desagüe: para qué sirve y por qué lo recomiendan los plomeros.

El vasito de papel aluminio actúa como una trampa de grasa artesanal: contiene el aceite antes de que llegue a las tuberías , permite desecharlo de forma segura y reduce significativamente el riesgo de obstrucción.

Además, el método tiene un beneficio extra: no contamina. El aceite usado es uno de los residuos domésticos más dañinos para el sistema cloacal y el medio ambiente cuando se descarga directamente por la pileta. Contenerlo y tirarlo con la basura seca es la alternativa correcta.

Es un truco de bajo costo, sin instalaciones y sin riesgo de daño para las cañerías. Cualquier persona puede aplicarlo desde la primera vez que cocina.