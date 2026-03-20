¿Sabías que un puñado de lentejas envueltas en papel aluminio podría convertirse en tu nuevo amuleto? Dentro de las prácticas del Feng Shui, este sencillo gesto cotidiano se asocia con la prosperidad, la protección financiera y la atracción de oportunidades. Lejos de ser una excentricidad, cada vez más personas incorporan este ritual a su rutina diaria con una intención clara: mejorar su relación con el dinero. Te contamos qué hay detrás de esta costumbre y por qué tantos la recomiendan. Desde tiempos antiguos, las lentejas ocuparon un lugar especial en distintas culturas del mundo. Su forma redondeada, similar a una pequeña moneda, y su capacidad de multiplicarse con facilidad las convirtieron en un símbolo natural de crecimiento y prosperidad. No es casualidad que en muchas tradiciones se las consuma en fechas especiales, como el inicio del año nuevo, precisamente para atraer buena fortuna económica. En el marco del Feng Shui, esta legumbre va más allá de la mesa. Se cree que, al llevarlas encima de forma consciente, funcionan como un recordatorio energético de abundancia. La clave, según quienes practican esta disciplina, no está solo en el objeto en sí, sino en la intención con la que se utiliza. Guardar unas pocas lentejas en la billetera, especialmente en el sector donde se coloca el dinero, refuerza simbólicamente la idea de que ese espacio siempre estará lleno. Además, el papel aluminio cumple un rol fundamental en este ritual: actúa como una envoltura protectora que, según estas creencias, preserva la carga energética del objeto y lo mantiene aislado de influencias externas. El resultado es un pequeño pero poderoso talismán que muchos eligen llevar a reuniones de trabajo, entrevistas laborales o en cualquier momento en que las decisiones económicas estén sobre la mesa. Una de las razones por las que esta práctica se volvió tan popular es su simpleza. No requiere inversión, ni conocimientos avanzados, ni materiales difíciles de conseguir. Solo hacen falta unas pocas lentejas crudas y un trozo de papel aluminio, elementos que la mayoría tiene en casa. Vale aclarar que, como toda práctica simbólica, su efecto está directamente vinculado a la intención y la fe de quien la realiza. El Feng Shui no promete resultados mágicos, sino que propone herramientas para alinear la energía personal con los objetivos que se desean alcanzar. Como en toda práctica energética, el mantenimiento del ritual es tan importante como el gesto inicial. Quienes siguen estas tradiciones aconsejan renovar las lentejas de forma periódica: al comienzo de cada mes, al iniciar un nuevo trabajo o proyecto, o cuando se percibe un estancamiento económico. La intención es evitar que el objeto acumule energía estancada y sostener activa la intención original. Sin embargo, no basta con cambiarlas. El lugar donde se guardan también juega un rol clave. La billetera o cartera debe mantenerse ordenada y en buen estado. Según el Feng Shui, el desorden genera un flujo energético negativo que puede bloquear la prosperidad, más allá de cualquier ritual. En ese sentido, una billetera limpia, organizada y cuidada funciona como un gesto simbólico de respeto hacia el dinero y todo lo que representa.