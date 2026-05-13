Cada vez más personas colocan lentejas dentro de la billetera como parte de una práctica vinculada al Feng Shui y a distintas creencias relacionadas con la abundancia económica. Aunque para muchos puede parecer un simple ritual, lo cierto es que esta costumbre ganó popularidad en redes sociales y espacios dedicados al bienestar personal. La práctica suele realizarse utilizando unas pocas lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la cartera o billetera. Dentro del Feng Shui, las lentejas son vistas como un símbolo asociado con la prosperidad y el crecimiento económico. Esto se debe principalmente a su forma y cantidad. En distintas culturas, estos alimentos fueron relacionados históricamente con: Las prácticas del Feng Shui sostienen además que ciertos objetos naturales pueden ayudar a reforzar intenciones personales cuando se utilizan en contextos de orden y equilibrio. Por eso, muchas personas optan por llevar las lentejas dentro de la billetera como un elemento simbólico relacionado con la atracción del dinero y la protección de las finanzas personales. Quienes realizan este ritual suelen colocar una pequeña cantidad de lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la cartera o billetera. Según estas creencias, la práctica puede simbolizar distintos objetivos económicos y personales. Entre los significados más mencionados aparecen: En este caso, se cree que funciona como una especie de “protección” simbólica para conservar esa energía relacionada con la abundancia. Dentro del Feng Shui, estas prácticas suelen realizarse en momentos específicos vinculados con cambios económicos o nuevos comienzos. Muchas personas deciden hacerlo durante: