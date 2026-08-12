En España, las lentejas son parte esencial del recetario tradicional y su consumo se recomienda por su alto contenido en hierro. Sin embargo, este mineral no siempre se absorbe. El nutricionista Luis Zamora, señala una solución simple: “Añadir vinagre a las lentejas o tomar de postre una naranja mejora notablemente la absorción del hierro vegetal”.

Zamora, especialista en nutrición clínica, explica que factores como la presencia de calcio o la ausencia de vitamina C influyen directamente en cómo el cuerpo asimila el hierro procedente de legumbres. Incluso, insiste en la importancia de adaptar combinaciones tradicionales para potenciar los beneficios nutricionales.

Cómo explica un nutricionista que el vinagre a las lentejas ayuda a absorber mejor el hierro

Pese a la creencia generalizada de que las lentejas por sí solas son suficientes para cubrir nuestras necesidades de hierro, el nutricionista Luis Zamora advierte que la absorción de este mineral depende de diversos factores.

El nutricionista Luis Zamora explica por qué el vinagre en las lentejas mejora la absorción del hierro. Freepik

Según explica, el hierro presente en las legumbres es del tipo no hemo, que se absorbe con mayor dificultad en comparación con el hierro procedente de la carne.

“El calcio impide que se absorba el hierro. Si se juntan en el estómago, el cuerpo no puede absorberlo, pero la vitamina C ayuda a que se absorba”, afirma el especialista desde Madrid. Por ello, no es recomendable acompañar un plato de lentejas con productos ricos en calcio como el yogur, a pesar de que estos puedan favorecer la digestión.

En cambio, Zamora recomienda añadir un chorrito de vinagre a las lentejas o tomar de postre una fruta rica en vitamina C, como la naranja. Esta combinación mejora significativamente la biodisponibilidad del hierro. “Fíjate la tradición española lo sabia que era”, destaca el nutricionista.

Cómo planificar una dieta rica en hierro con el asesoramiento de un nutricionista

Más allá del consumo de lentejas, diseñar una dieta equilibrada que cubra los requerimientos diarios de hierro es clave para evitar deficiencias, especialmente en personas con mayor riesgo, como mujeres en edad fértil, adolescentes o personas vegetarianas.

Según indican expertos en nutrición como Luis Zamora, es fundamental combinar alimentos ricos en hierro vegetal con otros que favorezcan su absorción y evitar aquellos que la bloqueen.

Contar con la orientación de un nutricionista permite estructurar menús semanales que incluyan legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos, verduras de hoja verde y frutas ricas en vitamina C.