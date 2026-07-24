Colocar lentejas dentro de la billetera se ha vuelto una de las prácticas del Feng Shui más seguidas por quienes se apoyan en creencias esotéricas para atraer la abundancia económica a sus vidas.

Aunque para muchos puede parecer un simple ritual, lo cierto es que esta costumbre ganó popularidad en redes sociales y espacios dedicados al bienestar personal.

La práctica suele realizarse utilizando unas pocas lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la cartera o billetera.

¿Qué significa poner lentejas dentro de la billetera?

Dentro del Feng Shui, las lentejas son vistas como un símbolo asociado con la prosperidad y el crecimiento económico. Esto se debe principalmente a su forma y cantidad.

En distintas culturas, estos alimentos fueron relacionados históricamente con:

Multiplicación

Abundancia

Prosperidad

Crecimiento financiero

Las prácticas del Feng Shui sostienen además que ciertos objetos naturales pueden ayudar a reforzar intenciones personales cuando se utilizan en contextos de orden y equilibrio.

Por eso, muchas personas optan por llevar las lentejas dentro de la billetera como un elemento simbólico relacionado con la atracción del dinero y la protección de las finanzas personales.

Para qué sirve llevar lentejas envueltas en papel aluminio

Quienes realizan este ritual suelen colocar una pequeña cantidad de lentejas envueltas en papel aluminio dentro de la cartera o billetera.

Según estas creencias, la práctica puede simbolizar distintos objetivos económicos y personales. Entre los significados más mencionados aparecen:

Atraer dinero

Generar nuevas oportunidades laborales

Proteger las finanzas personales

Evitar gastos inesperados

Acompañar decisiones económicas importantes

El papel aluminio también tiene un significado dentro del ritual.

En este caso, se cree que funciona como una especie de “protección” simbólica para conservar esa energía relacionada con la abundancia.

Las lentejas, según distintas creencias, pueden simbolizar distintos objetivos económicos y personales. (Foto: IA)

Cuándo se recomienda hacer este ritual con lentejas en la billetera

Dentro del Feng Shui, estas prácticas suelen realizarse en momentos específicos vinculados con cambios económicos o nuevos comienzos.

Muchas personas deciden hacerlo durante: