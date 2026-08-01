Poner un pedazo de papel aluminio debajo del televisor: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos.

Mantener limpios los electrodomésticos no solo mejora su aspecto, también puede ayudar a prolongar su vida útil.

En este contexto, un truco casero que cada vez suma más adeptos consiste en colocar un trozo de papel de aluminio debajo del televisor para reducir la acumulación de suciedad en zonas difíciles de limpiar.

Aunque no se trata de una solución milagrosa, especialistas en mantenimiento doméstico destacan que este elemento puede funcionar como una barrera física superficial contra el polvo y las partículas pequeñas que suelen acumularse debajo de los aparatos electrónicos.

El televisor suele atraer polvo por la electricidad estática que generan algunos de sus componentes. Con el paso de los días, esa suciedad se deposita especialmente en la base y en la parte inferior del equipo, sectores que muchas veces pasan desapercibidos durante la limpieza cotidiana.

Para qué sirve poner papel de aluminio debajo del televisor

El principal objetivo de este truco es facilitar la limpieza y evitar que el polvo se acumule directamente sobre la superficie donde apoya el televisor.

Entre las ventajas más mencionadas se encuentran:

Ayuda a recoger polvo y pequeñas partículas.

Facilita la limpieza periódica del mueble.

Permite retirar la suciedad de forma rápida.

Evita que restos de pelusa queden adheridos a zonas difíciles de alcanzar.

Puede proteger temporalmente superficies delicadas de manchas o residuos.

Cortar un trozo de papel de aluminio y colocarlo debajo del televisor: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos. Gemini.

Para implementarlo, solo hay que cortar una lámina de papel de aluminio y colocarla discretamente debajo de la base del televisor o en la zona más expuesta a la acumulación de suciedad.

Si bien el aluminio no elimina el polvo ni reemplaza las tareas de limpieza, puede actuar como una capa de protección adicional que luego se retira y reemplaza fácilmente.

Otros cuidados clave para prolongar la vida útil del televisor

Además de este sencillo truco, existen hábitos que ayudan a conservar el equipo en mejores condiciones durante más tiempo.

Las recomendaciones más habituales incluyen:

Limpiar la pantalla únicamente con paños de microfibra. Evitar productos químicos agresivos. Mantener libres las rejillas de ventilación. No cubrir el televisor con telas cuando está encendido. Ubicarlo lejos de fuentes de calor o humedad. Desconectarlo durante tormentas eléctricas intensas.

En este sentido, la acumulación de polvo es uno de los factores que más afecta el rendimiento de los dispositivos electrónicos, ya que puede obstruir las zonas de ventilación y favorecer el aumento de temperatura interna.

En conclusión, colocar papel de aluminio debajo del televisor es un truco simple y económico que puede ayudar a mantener más limpia el área donde se encuentra el aparato y facilitar las tareas de mantenimiento del hogar.