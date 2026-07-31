Aunque para muchos puede parecer un truco extraño, cada vez más personas optan por envolver las llaves del vehículo o incluso la billetera con papel de aluminio como una forma de sumar protección frente a determinadas tecnologías inalámbricas.

La práctica está relacionada con los sistemas de comunicación que utilizan algunos dispositivos modernos, como las llaves inteligentes y las tarjetas con tecnología RFID o NFC.

¿Por qué algunas personas envuelven las llaves del auto en papel de aluminio?

Los vehículos con acceso sin llave funcionan mediante una señal de radio que permite al automóvil reconocer que la llave se encuentra cerca y desbloquear las puertas automáticamente.

El inconveniente es que algunos delincuentes recurren a un método conocido como ataque de retransmisión, que consiste en captar y amplificar esa señal para simular que la llave está junto al vehículo y así intentar abrirlo.

Al cubrir completamente la llave con papel de aluminio, la señal puede verse bloqueada o atenuada, ya que este material actúa como una barrera para las ondas electromagnéticas.

Para que el método tenga mayores posibilidades de funcionar, la llave debe quedar totalmente envuelta, sin espacios descubiertos por donde pueda escapar la señal.

¿Qué sucede si se envuelve la billetera?

En el caso de la billetera, el objetivo es proteger las tarjetas que incorporan tecnología de pago sin contacto. Muchas tarjetas bancarias cuentan con chips RFID o NFC que permiten realizar compras acercándolas a un lector. Al envolverlas con papel de aluminio, se dificulta que otros dispositivos puedan detectar o leer esa señal de proximidad.

Imagen creada con ChatGPT

Por esa misma razón, en la actualidad también existen billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para reducir la transmisión de estas señales sin necesidad de utilizar aluminio.

¿Es suficiente esta medida para protegerse?

Si bien el papel de aluminio puede aportar una protección adicional frente a determinadas señales inalámbricas, no reemplaza otras medidas de seguridad.

Los especialistas recomiendan utilizar este recurso únicamente como un complemento y continuar aplicando buenas prácticas, como mantener las llaves en un lugar seguro, utilizar fundas con bloqueo RFID cuando sea necesario y permanecer atento a cualquier actividad sospechosa relacionada con los dispositivos electrónicos.