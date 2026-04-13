Mantener el negro intenso en la ropa es un desafío, pero el secreto está en tu cocina, aunque esto pueda sonar sorprendente. Agregar una cucharadita de pimienta negra en el lavarropas actúa como un exfoliante natural que elimina los restos de detergente, responsables de que las prendas se vean grises. Es el truco definitivo para renovar tus jeans o cualquier otra prensa oscura. Lejos de teñir la ropa o dejar manchas, esta especia funciona como un abrasivo natural extremadamente suave. Cuando se mezcla con el agua durante el lavado, las partículas de la pimienta negra actúan como una especie de “microexfoliante textil”. Es decir, ayudan a desprender los restos de jabón acumulados en las fibras sin dañar el tejido. Solo 1 cucharadita de pimienta negra molida. Para que el truco sea un éxito total y no haya sorpresas, tené en cuenta estos tres puntos clave: Para cerrar la nota con broche de oro y fomentar el interlinking (que los usuarios sigan navegando en otros artículos de El Cronista), esta sección debe ser rápida, útil y muy visual. Aquí tenés el desarrollo de los hacks relacionados con un tono práctico y directo: Si te sorprendió lo de la pimienta, estos tres trucos con ingredientes básicos te van a ahorrar mucho dinero en productos de limpieza: