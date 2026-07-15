Poner sal gruesa en el lavarropas una vez por semana: por qué recomiendan hacer este truco y para qué sirve

En los últimos años, el truco de poner sal gruesa en el lavarropas se ha viralizado en redes sociales y sitios de trucos caseros como una solución económica y natural para mejorar la limpieza de la ropa y el mantenimiento del electrodoméstico. Muchas personas buscan cómo limpiar lavarropas con sal, fijar colores de la ropa o eliminar olores desagradables sin gastar en productos químicos.

Este método ancestral combina propiedades de la sal para absorber humedad, disolver residuos y cuidar las prendas. Aunque no es un consejo oficial de todos los fabricantes, miles de usuarios lo recomiendan para alargar la vida útil del lavarropas y mantener la ropa como nueva .

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¿Por qué recomiendan poner sal gruesa en el lavarropas?

La sal gruesa o sal de mesa común actúa como un aliado natural gracias a sus propiedades higroscópicas (absorbe humedad) y su capacidad para disolver residuos. La sal ayuda a prevenir la acumulación de jabón, suciedad y bacterias dentro del tambor, que suelen generar moho y malos olores con el uso frecuente.

Expertos en limpieza ecológica destacan que este truco es ideal para quienes buscan soluciones económicas. No reemplaza el mantenimiento profesional, pero sirve como complemento mensual o semanal en zonas con agua dura. Fuentes como HowStuffWorks mencionan que agregar sal al lavado ayuda a remover manchas y mantener colores vivos.

Beneficios principales de agregar sal al ciclo de lavado

Incorporar sal gruesa en el lavarropas ofrece varias ventajas prácticas:

Limpieza del tambor y prevención de olores : disuelve residuos de detergente y absorbe humedad, combatiendo moho y bacterias que causan malos olores.

Fijar colores y evitar desteñido : especialmente útil en prendas nuevas, oscuras o de colores intensos. La sal ayuda a que los pigmentos se adhieran mejor a las fibras textiles.

Potenciar la limpieza y eliminar suciedad : mejora la acción del detergente y facilita la remoción de manchas difíciles, como sudor o grasa ligera.

Mantenimiento económico del electrodoméstico: reduce la acumulación de cal en zonas con agua dura y puede extender la vida útil del lavarropas al evitar obstrucciones.

Paso a paso, cómo poner sal gruesa dentro del lavarropas

Aplicar este método es sencillo y no requiere materiales especiales; solo deben seguir estos pasos:

Elige sal gruesa o sal común sin yodo ni aditivos. Vacía completamente el lavarropas (sin ropa). Selecciona un programa de lavado caliente (mínimo 60°C) o ciclo de limpieza. Agrega entre ½ y 1 taza de sal en el tambor o dispensador. Ejecuta el ciclo completo y, opcionalmente, agrega un enjuague corto con agua fría. Repite una vez por semana o cada 15-30 días, según el uso.

Para mejores resultados, combina alternadamente con vinagre blanco. Este procedimiento es recomendado en diversos artículos de trucos caseros publicados en 2025 y 2026.

Precauciones y posibles desventajas al usar sal

Aunque es un método seguro para la mayoría, toma precauciones. No excedas la cantidad recomendada para evitar desequilibrios en el agua. Consulta siempre el manual de tu lavarropas, especialmente si es de carga frontal o alta eficiencia (HE). Algunos expertos advierten que el uso excesivo y prolongado podría corroer partes metálicas , por lo que es mejor usarlo con moderación.

Si tienes dudas, prueba primero en un ciclo corto. Fuentes confiables como Consumer Reports sugieren evaluar aditivos naturales con cuidado, priorizando soluciones como bicarbonato en agua dura.