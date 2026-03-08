La naranja es una de las frutas más presentes en la alimentación diaria, especialmente en épocas de calor. Puede consumirse fresca, en jugos, en gajos o incluso utilizarse su cáscara para aportar aroma a distintas preparaciones. Sin embargo, existe una práctica poco conocida que permite aprovechar mejor esta fruta: guardarla en el freezer antes de utilizarla. Este método no solo ayuda a conservarla por más tiempo, sino que también facilita algunas tareas en la cocina y evita desperdicios. Al colocar la fruta en el congelador, se prolonga su vida útil y se simplifica su uso en diferentes recetas. El frío permite mantener su frescura durante más tiempo y facilita algunas preparaciones, como rallar la piel o extraer el jugo. Además, congelarlas puede ser una buena estrategia cuando se compran grandes cantidades y existe riesgo de que se deterioren antes de consumirlas. El almacenamiento en frío ofrece varios beneficios prácticos para el hogar: También es posible guardar la cáscara rallada en el freezer para utilizarla más adelante en postres, infusiones o preparaciones dulces. Para obtener buenos resultados, es importante seguir algunos pasos simples antes de llevarlas al congelador: De esta manera se evita que ocupen demasiado espacio y se conservan mejor. Para mantener su sabor y textura, se aconseja elegir frutas firmes y en buen estado, sin golpes ni zonas blandas. También es importante secarlas bien antes de congelarlas, ya que el exceso de humedad puede generar cristales de hielo. Otro punto clave es no volver a congelarlas después de haberlas descongelado, porque esto puede afectar su calidad.