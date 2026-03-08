El hígado graso es hoy una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Se estima que cerca del 25% de la población convive con esta condición, que avanza en silencio y se relaciona de forma directa con la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. Aunque suele detectarse tarde, su evolución puede derivar en fibrosis y, en etapas más avanzadas, en cirrosis. La búsqueda de medidas simples para frenar el daño hepático crece en paralelo al aumento de casos. En ese contexto, el café se convirtió en un nuevo foco de investigación, ya que distintos estudios describen un posible rol protector frente a la progresión de la fibrosis. El hígado graso, o esteatosis hepática, aparece cuando las células hepáticas acumulan más grasa de la que pueden procesar. Esta situación se divide en dos grandes tipos: Los factores de riesgo incluyen obesidad, diabetes tipo 2, colesterol y triglicéridos altos, hipertensión y predisposición genética. La mayoría de los pacientes no presenta síntomas, aunque algunos pueden sentir cansancio o molestias abdominales. Para confirmar el diagnóstico se usan análisis de sangre, ecografías y, en casos seleccionados, biopsia hepática. La fibrosis es una respuesta del cuerpo frente a un daño continuo. El hígado reemplaza el tejido sano por tejido cicatricial, lo que reduce su capacidad para cumplir funciones básicas como desintoxicar la sangre o regular el metabolismo. Si el proceso avanza sin control, puede llevar a cirrosis o incluso insuficiencia hepática. Por eso, los estudios sobre factores que podrían ralentizar este proceso toman especial relevancia. En los últimos años, el café dejó de ser visto solo como una bebida estimulante y comenzó a analizarse por sus posibles beneficios metabólicos y hepáticos. 1. Estudios en humanos Un trabajo del American Journal of Physiology, elaborado por la Universidad de Yale, mostró que tomar entre 2 y 4 tazas de café filtrado al día se asocia con: El mismo estudio aclara que estos efectos no aparecen ni con café descafeinado ni con otras bebidas con cafeína como el té. Esto sugiere que el beneficio no depende solo de la cafeína, sino de otros compuestos antioxidantes presentes en el grano. 2. Análisis combinados Un meta-análisis publicado en Annals of Hepatology, que reunió datos de 11 estudios, observó que el consumo habitual de café se relaciona con: Los autores señalan que los mayores efectos se ven con más de dos tazas diarias, aunque no existe todavía una “dosis exacta”. 3. Estudios poblacionales en EE.UU. Otra investigación, publicada en Journal of Advanced Research, evaluó a más de 23.000 adultos y encontró que incluso 78 mg de cafeína por día (aproximadamente una taza de café) ya se asocia con menos riesgo de fibrosis, tanto en personas sanas como en quienes tienen diabetes o prediabetes. Estos resultados impulsan nuevas líneas de investigación sobre cómo actúa el café en la inflamación y la cicatrización del hígado. Aunque el café podría ser un aliado, los especialistas remarcan que no reemplaza los cambios de hábitos ni los controles médicos. Las medidas más efectivas, según Medline Plus y Cleveland Clinic, incluyen: