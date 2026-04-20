Uno de los puntos más críticos para la limpieza, son los rieles de las ventanas corredizas, donde el polvo, los insectos muertos y la humedad forman una capa oscura difícil de quitar. Sin embargo, un objeto que solemos tirar a la basura se ha vuelto viral por ser la solución definitiva, el tubo de cartón del papel higiénico. El principal problema al limpiar los rieles es que la boquilla de la aspiradora suele ser demasiado ancha o rígida para llegar al fondo del carril, y para eso es clave el cartón. Se debe colocar el tubo de cartón en la punta de la manguera de tu aspiradora. Al ser de un material flexible, puedes aplastar el extremo libre con la mano para darle una forma plana y estrecha. Esto crea una boquilla personalizada que se adapta perfectamente al ancho del riel, permitiendo succionar hasta el último gramo de polvo en segundos. Si el cartón no es suficiente o la suciedad está muy pegada, puedes recurrir a estos otros métodos que también son tendencia en redes: Para los rieles que tienen grasa o suciedad endurecida por la lluvia: Si notas pequeñas manchas de óxido o suciedad incrustada en el metal, haz una bola pequeña con papel de aluminio. Úsala para frotar suavemente el riel. El aluminio actúa como un abrasivo ligero que pule la superficie sin rayar el material de la ventana, devolviéndole el brillo original. Toma una esponja de cocina común y colócala sobre el riel. Marca con un rotulador la posición de los carriles y, con un cúter, haz cortes en la esponja siguiendo esas marcas. Al pasar la esponja húmeda, esta se “encajará” en los rieles, limpiando todas las caras del carril de una sola pasada. Más allá de la estética, mantener los rieles limpios prolonga la vida útil de tus aberturas. La acumulación de tierra puede desgastar los rodamientos de las ventanas, haciendo que se traben o se rompan. Además, evitas que el polen y el polvo se filtren al interior del hogar cada vez que abres para ventilar.