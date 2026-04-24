Durante décadas, el papel higiénico ha sido un producto básico en cualquier hogar. Sin embargo, una tecnología que parecía exclusiva de hoteles de lujo o países asiáticos comienza a popularizarse en México: los washlets o totot washlets o asientos de inodoro con bidé electrónico. Estos inodoros electrónicos, desarrollados principalmente por marcas japonesas como Toto, están diseñados para realizar la limpieza personal mediante chorros de agua, reduciendo o incluso eliminando la necesidad de papel higiénico. Su adopción ha crecido en los últimos años gracias a la búsqueda de mayor higiene y sostenibilidad. Aunque su costo inicial puede ser elevado, con modelos que van desde los 30 mil hasta más de 180 mil pesos en el mercado, especialistas señalan que el ahorro a largo plazo y sus beneficios en salud e impacto ambiental los convierten en una inversión cada vez más atractiva. Los washlets son asientos electrónicos que se instalan sobre el inodoro o vienen integrados en él. Funcionan mediante un sistema de agua a presión que limpia de forma precisa, con opciones de temperatura, intensidad y secado con aire. En México, una familia promedio puede gastar entre 2,500 y 4,000 pesos al año en papel higiénico. Al sustituirlo casi por completo con un bidé electrónico, el ahorro anual puede rondar entre 2,000 y 3,500 pesos, dependiendo del consumo. Además del ahorro económico, estos inodoros digitales reducen el uso de papel, lo que también impacta positivamente en el medio ambiente al disminuir la tala de árboles y el consumo de agua en procesos industriales. Japón es el país líder en el uso de washlets: se estima que más del 80% de los hogares cuentan con uno. Corea del Sur y algunas regiones de Europa también han acelerado su adopción, mientras que en América Latina comienza a posicionarse como una tendencia en crecimiento. Entre sus principales beneficios destacan una mejor higiene personal, menor irritación en la piel, mayor comodidad para personas mayores o con movilidad reducida y una reducción significativa del impacto ambiental.