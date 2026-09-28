Colocar bicarbonato con agua en el microondas: para qué sirve este sencillo truco de limpieza.

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El microondas es uno de los elctrodomésticos que más se utiliza en la cocina, por eso puede acumular restos y olores en su interior.

Aunque existen distintos productos destinados a su limpieza, también hay alternativas que requieren pocos elementos y pueden realizarse en casa. Una de ellas consiste en utilizar bicarbonato de sodio con agua antes de pasar un paño por dentro.

Este método es recomendado por Cornell Cooperative Extension, que publicó una guía sobre productos de limpieza que se pueden preparar en casa con ingredientes de uso diario. Entre los diferentes usos que menciona para el bicarbonato, incluye específicamente la limpieza del microondas.

¿Para qué sirve colocar bicarbonato con agua en el microondas?

Según explica Cornell Cooperative Extension, el procedimiento consiste en colocar algunas cucharadas de bicarbonato de sodio junto con agua en una taza apta para microondas. Luego, la preparación debe calentarse dentro del electrodoméstico hasta hervir durante unos minutos.

Al realizar este procedimiento, el interior del microondas queda húmedo. Esto permite luego sea más sencillo limpiar sus superficies utilizando papel de cocina o un paño, de acuerdo con las indicaciones de la institución.

Además de facilitar la limpieza, señalan que ayuda a eliminar olores que quedan adheridos.

¿Cómo limpiar el microondas con bicarbonato y agua?

El procedimiento que comparte Cornell Cooperative Extension requiere pocos pasos y no incluye otros productos para esta limpieza puntual.

Colocar algunas cucharadas de bicarbonato de sodio en una taza apta para utilizar en el microondas. Agregar agua al recipiente. Llevar la taza al microondas y calentar hasta que hierva durante unos minutos. Una vez generado el ambiente húmedo en el interior, limpiar las superficies con papel de cocina o un paño. Repasar las zonas donde hayan quedado restos de suciedad u olores.

Colocar bicarbonato con agua en el microondas: para qué sirve este sencillo truco de limpieza. Fuente: Shutterstock Luis Echeverri Urrea

La clave del método está en la humedad que se genera durante el calentamiento, ya que Cornell explica que deja el interior en condiciones de ser limpiado con mayor facilidad. A esto se suma el efecto sobre los olores que pueden permanecer dentro del electrodoméstico.