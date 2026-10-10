La Cancillería informó que este sábado partió desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, el primer vuelo con uruguayos que habían quedado varados tras las cancelaciones y demoras provocadas por el sismo registrado el viernes. Según el comunicado oficial, en unas horas podría salir un segundo avión para continuar con la repatriación de los compatriotas afectados.

El ministerio precisó que, hasta el momento, son alrededor de 80 los uruguayos varados en ese país, y que mantiene comunicación permanente con la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, el Ministerio de Turismo, las aerolíneas que operan en Panamá y las autoridades del propio aeropuerto.

Las gestiones comenzaron luego del terremoto del viernes, que dejó más de 20 heridos y provocó el colapso de algunos edificios en la capital panameña.

La embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarubia, se trasladó al aeropuerto para brindar asistencia directa a las personas afectadas y coordinar con las autoridades aeroportuarias y la principal aerolínea operadora en el país. Desde la Cancillería aseguraron que se mantiene contacto directo con las familias y los viajeros para informarles sobre la situación y las alternativas de regreso.

La cartera desplegó además dos líneas de contacto para los afectados: la Guardia Diplomática (098 051 052) y la Oficina de Asistencia al Compatriota (098 274 616). En el comunicado, la Cancillería subrayó su compromiso de trabajar con las compañías aéreas y las autoridades panameñas “a efectos de alcanzar una solución a la mayor brevedad posible”.

Fuentes oficiales indicaron que la prioridad es priorizar el retorno de quienes tienen dificultades por falta de conexiones o alojamiento temporal, y que las autoridades uruguayas seguirán coordinando vuelos y recursos hasta que todos los compatriotas estén repatriados o hayan encontrado alternativas seguras para continuar su viaje.