Después de comer maní, lo habitual es que las cáscaras terminen en la basura. Sin embargo, ese material que parece inútil puede convertirse en un recurso valioso para el jardín. Su composición ligera y su capacidad de descomposición rápida las vuelven ideales para mejorar el suelo y ayudar a que las plantas crezcan con más fuerza. En horticultura, estos restos funcionan como un complemento natural que mejora el estado de macetas y canteros sin necesidad de productos químicos. Cuando se incorporan a la tierra, las cáscaras aportan beneficios concretos: Su estructura permite que el suelo quede más suelto y que las raíces respiren. Esto evita la compactación, uno de los problemas más comunes en macetas. El agua corre con más facilidad entre los huecos que dejan las cáscaras. Esto reduce el riesgo de exceso de humedad y previene la pudrición de raíces. Al cubrir la superficie, ayudan a mantener la humedad por más tiempo y frenan la aparición de malezas que compiten por nutrientes. A medida que se descomponen, aportan materia orgánica que mejora la calidad del sustrato. El método es simple y no requiere experiencia en jardinería: Con ese paso previo, los nutrientes se liberan en menos tiempo y el suelo obtiene beneficios de manera más pareja. Este truco funciona tanto en jardines como en balcones y huertas urbanas. Las cáscaras de maní permiten: Además, son una opción económica y sostenible: en lugar de desecharlas, se reutilizan para mejorar el crecimiento de las plantas.