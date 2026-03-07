Cada vez que se prepara café en casa, lo que sobra suele ir directo al tacho de basura. Sin embargo, los restos de café molido tienen una segunda vida que los amantes de la jardinería ya descubrieron: esparcidos sobre la tierra, funcionan como un nutriente orgánico accesible y gratuito. El café usado aporta materia orgánica al suelo y libera algunos nutrientes que contribuyen al desarrollo de las plantas. A diferencia de muchos productos industriales, se trata de un residuo que ya estaba en casa, lo que lo convierte en una opción sustentable y sin costo adicional. La tendencia de incorporar sobras de cocina al cuidado del jardín viene creciendo en los últimos años. Junto a las cáscaras de huevo u otros restos orgánicos, el café usado se consolidó como uno de los favoritos por su disponibilidad y facilidad de uso. La forma correcta de aplicarlo es esparciéndolo en pequeñas cantidades alrededor de las plantas o mezclándolo directamente con la tierra. También puede sumarse al compost para potenciar su efecto. Lo importante es no excederse: en grandes cantidades puede alterar el equilibrio del suelo y resultar contraproducente. Un detalle práctico: antes de usarlo, conviene dejar secar un poco el café para evitar que se compacte o genere humedad excesiva en la tierra. El momento ideal es justo después de preparar el café, aprovechando el residuo fresco. Vale aclarar que este truco no es una solución mágica ni reemplaza un cuidado integral. Funciona como complemento dentro de una rutina que incluya riego adecuado, buena exposición a la luz y un suelo en condiciones. Las plantas necesitan todos esos factores actuando en conjunto para desarrollarse bien. En definitiva, reutilizar el café usado en el jardín es un gesto pequeño con un impacto concreto: mejora la tierra de forma natural, reduce residuos y no cuesta nada. Un hábito simple que vale la pena incorporar.