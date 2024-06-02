Si estás buscando incorporar proteínaa tu dieta, esta leche es ideal para incorporar a tu alimentación por su alto contenido en vitamina B12.

La leche de cacahuate o leche de maní es hoy en día una opción nutricionalmente poderosa y versátil. Al ser enteramente vegetal, se convierte en una excelente alternativa para personas con intolerancia a la lactosa y aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas.

¿Cuáles son los beneficios de la leche de cacahuate?

Este producto está enriquecido con calcio y vitaminas A, D y B12, siendo la última especialmente importante para las dietas sin productos animales, que suelen tener deficiencia de esta vitamina esencial.

Además, es una fuente rica en vitamina E y Omega 9, nutrientes que benefician la salud cardiovascular. La leche de cacahuate también es libre de lactosa y colesterol, y contiene fibra, lo que la hace adecuada para mejorar la motilidad intestinal y combatir el estreñimiento.

¿Por qué es bueno consumir leche de cacahuate?

La leche de cacahuate o leche de maní destaca por su alta concentración de sólidos, alcanzando un 8%, comparable con la cantidad de sólidos en la leche de vaca (10-12%). Este alto contenido se logra mediante un proceso industrial que tritura el grano en partículas muy finas, logrando una suspensión estable con una vida útil de hasta 9 meses.

Por otra parte, se la considera una excelente fuente de proteínas vegetales, con un contenido proteico del 25%, lo que la hace ideal para deportistas y personas que buscan aumentar su ingesta de proteínas. También es rica en grasas saludables, principalmente ácidos grasos insaturados, que favorecen la salud cardiovascular.

¿Cómo preparar leche de cacahuate?

Este producto es una alternativa saludable y deliciosa a las leches tradicionales.

Ingredientes:

1 taza de cacahuates crudos (sin sal y sin cáscara).

4 tazas de agua.

1-2 cucharadas de endulzante natural (como miel, jarabe de agave o dátiles) (opcional).

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Una pizca de sal (opcional).

Paso a paso:

Remojar los cacahuates: Coloca los cacahuates en un recipiente y cúbrelos con agua. Déjalos en remojo durante al menos 8 horas o toda la noche. Esto ayudará a ablandarlos y a facilitar la mezcla. Enjuagar los cacahuates: Después de remojar, escurre y enjuaga bien los cacahuates bajo agua fría. Licuar los cacahuates: Coloca los cacahuates en una licuadora de alta potencia. Añade las 4 tazas de agua. Si deseas endulzar la leche, agrega el endulzante natural de tu preferencia. Añade el extracto de vainilla y la pizca de sal si lo deseas. Licúa a alta velocidad durante 2-3 minutos, o hasta que los cacahuates estén completamente desintegrados y la mezcla esté suave. Colar la mezcla: Coloca una bolsa para leche vegetal, un paño de muselina o un colador de malla fina sobre un recipiente grande. Vierte la mezcla de cacahuates a través del colador para separar la pulpa del líquido. Exprime bien para extraer toda la leche posible. Guardar la leche: Transfiere la leche de cacahuate a una botella o frasco de vidrio. Guarda en el refrigerador y consume dentro de 3-5 días. Agita bien antes de cada uso, ya que la leche puede separarse naturalmente. Opcional: Usar la pulpa sobrante: La pulpa de cacahuate que queda se puede usar en otras recetas, como en batidos, galletas o panes para aprovechar al máximo los ingredientes.

Además, proporciona una buena cantidad de fibra insoluble, mejorando la motilidad intestinal y ayudando a prevenir el estreñimiento. Contiene minerales esenciales como el magnesio y el fósforo, y vitaminas como la E y la niacina, contribuyendo a la salud del sistema inmunológico y cardiovascular.

Por otra parte, es beneficioso para las mujeres embarazadas debido a su alto contenido en ácido fólico (vitamina B9), esencial para el correcto desarrollo del feto. Además, al contener triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, ayuda a mejorar el estado de ánimo y a conciliar el sueño.