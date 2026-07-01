Las frutas y las verduras son fundamentales para tener una alimentación balanceada, que incluya todos los minerales y nutrientes para mejorar el funcionamiento del cuerpo humano.

En este sentido, un estudio publicado en la revista Nutritional Neuroscience explicó que hay una fruta que respalda la integración de la fruta en la dieta si se busca cuidar la funcionalidad de la memoria. El trabajo observó avances notables en pruebas de memoria en participantes que la consumieron regularmente durante 12 semanas.

¿Cuál es la fruta que ayuda a prevenir problemas de salud?

Los arándanos son alimentos destacados por múltiples propiedades y beneficios para el organismo. Esta fruta mejora la memoria y ayuda en la producción de colágeno.

El estudio releva que esta fruta es una de las más destacados por sus propiedades antioxidantes y por tener antocianinas. Además, es una gran fuente de fibra y vitaminas A, B, C, E y K, que son esenciales para fortalecer el sistema inmunológico.

Valor nutricional

Valor nutricional Por porción de 100g Energía 33 kcal Lípidos totales 0,6 g Proteína 0,625 g Agua 87,8 g Fibra dietética total 4,9 g Carbohidratos 6,05 g Colesterol 0 mg Calcio 6 mg Hierro 0,3 mg Vitamina C 9,7 mg Vitamina B6 0,1 mg Magnesio 6 mg

Una de las maneras de integrar frecuentemente esta fruta es agregándola a jugos y batidos.

¿Cuáles son los beneficios del arándano?

Para aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales, los expertos recomiendan consumir los arándanos frescos o ultracongelados al natural. Se deben evitar por completo las versiones liofilizadas, deshidratadas o azucaradas, debido a que estos procesos eliminan compuestos activos esenciales. Lo ideal es incorporarlos en ensaladas, snacks o jugos caseros sin añadir azúcares para proteger eficazmente ambos órganos.

El arándano azul es una de las variedades más comunes en el mercado. Además de tener un sabor único, esta fruta cuenta con varios beneficios para la salud. Algunos de los más destacados son los siguientes:

Fortalece el corazón : la presencia de polifenoles , específicamente proantocianidinas de tipo A, mejora la dilatación cardíaca y el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

: la presencia de , específicamente proantocianidinas de tipo A, mejora la dilatación cardíaca y el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Es antiinflamatorio : esta fruta es rica en antocianinas, que es un tipo de antioxidante. Tienen propiedades antiinflamatorias , como los fitonutrientes que ayudan a clamar la inflamación del cuerpo.

: esta fruta es rica en antocianinas, que es un tipo de antioxidante. Tienen propiedades , como los fitonutrientes que ayudan a clamar la inflamación del cuerpo. Combate la infección urinaria : cuenta con muchos ácidos orgánicos que pueden aumentar la acidez de la orina y evitar el crecimiento de bacterias.

: cuenta con muchos ácidos orgánicos que pueden aumentar la acidez de la orina y evitar el crecimiento de bacterias. Mejora la memoria : este alimento mejora la memoria y puede ayudar a retrasar su perdida. La Universidad de Harvard detalla que consumir este alimento puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar problemas neurológicos.

: este alimento y puede ayudar a retrasar su perdida. La Universidad de Harvard detalla que consumir este alimento puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar problemas neurológicos. Ayuda a bajar de peso: al tener un bajo contenido calórico y pocos carbohidratos, puede ser clave para a bajar de peso.

Por otro lado, una investigación de Harvard indicó que las mujeres que los incluyen en su dieta diaria logran postergar el deterioro cognitivo hasta por dos años y medio de forma completamente natural.

Además, esta fruta contribuye de manera significativa a la reducción de la presión arterial sistólica. Los ensayos clínicos controlados señalan que su ingesta diaria disminuye esta presión entre cuatro y seis milímetros de mercurio, un efecto protector comparable al de algunos medicamentos en fases iniciales. Así, se reduce en un 20% el riesgo de sufrir infartos e ictus.

¿Cómo incorporar los arándanos a la dieta?

Para aprovechar todos los beneficios de los arándanos es clave incorporarlos enteros, en licuados o en yogures, en lugar de jugos. De esta manera es no pierden tanta fibra.

Otra alternativa es hacer jugos o bebidas naturales que puedan acompañar las comidas. Los ingredientes necesarios son 1 taza de la fruta, 1 taza de agua fría, endulzante natural, hielo y jugo de limón a gusto.

Para poder preparar este jugo se debe limpiar la fruta y exprimir el jugo de un limón. En una licuadora agregar el hielo, el jugo, el agua y la fruta. Integrar a hasta conseguir una mezcla homogénea. Finalmente, agregar el endulzante natural.