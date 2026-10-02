Miles de fieles comenzaron a prepararse para recorrer a pie el camino que une Liniers con la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en dicha localidad bonaerense, como parte de la Peregrinación Juvenil que se realiza todos los años.

Este 2026, se concretará este sábado 3 y domingo 4 de octubre en una jornada que combinará fe, esfuerzo físico y acompañamiento entre los caminantes.

Cómo es el recorrido de la peregrinación a Luján 2026

La salida oficial está prevista para el sábado a las 10 del desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers y desde allí, comenzarán un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta Luján. La caminata durará varias horas y se extenderá durante toda la noche.

Durante el trayecto, además, es importante saber que habrá puestos de hidratación y asistencia para los peregrinos que presenten dolor fuerte, mareo, agotamiento, o sensación de malestar.

La peregrinación a Luján es un evento tradicional.

a salida formal de la Imagen Cabecera de la Virgen está programada para el sábado a las 12 horas, aunque miles de caminantes iniciarán su marcha desde las primeras horas de la mañana.

Tras la intensa caminata, se espera que la columna principal llegue a Luján al amanecer del domingo. El momento culminante de la jornada será la Misa Central, que se celebrará el domingo a las 7 de la mañana en el altar levantado frente a la Basílica, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y concelebrada por autoridades eclesiásticas de todo el país.

Peregrinación a Luján 2026: cómo estará el clima el fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mañana de sábado con 11° y algunos chubascos aislados que no representarán un riesgo para las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar algún abrigo impermeable. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con máximas de 19°.

El domingo presentará aún mejores condiciones climáticas con el sol a pleno durante toda la jornada y una temperatura que oscilará entre los 10° y 17°.