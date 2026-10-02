El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó una campaña para que sus afiliados revisen y actualicen sus datos personales a través de Mi PAMI.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar las comunicaciones del organismo público, facilitar el acceso a trámites y prestaciones y fortalecer la seguridad.

La actualización alcanza datos como el número de teléfono celular, el correo electrónico y el domicilio de residencia.

Qué datos pueden actualizar los afiliados de PAMI

La campaña pone el foco en mantener actualizada la información de contacto de cada afiliado, como el número de teléfono celular, el correo electrónico y el domicilio.

Contar con un teléfono celular, un correo electrónico y un domicilio correctos permite que PAMI pueda enviar comunicaciones vinculadas con trámites, prestaciones, servicios y otras novedades.

Por qué es importante mantener actualizada la información

Según explicó PAMI, tener los datos actualizados permite validar la identidad de los afiliados y agilizar el acceso a la documentación, los trámites y los servicios disponibles en Mi PAMI.

La medida también busca evitar problemas de seguridad y reducir el riesgo de estafas. Por eso, el organismo recordó que nunca solicita por teléfono contraseñas, códigos de validación ni datos personales.

La actualización puede hacerse desde Mi PAMI, tanto en la página web como en la aplicación para celulares, donde los afiliados también pueden realizar distintos trámites y consultar su información.

PAMI pidió a sus afiliados revisar y actualizar sus datos personales a través de Mi PAMI. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo actualizar los datos personales de PAMI: paso a paso

Los afiliados pueden modificar algunos datos personales directamente desde Mi PAMI, mientras que otros cambios requieren iniciar un trámite y presentar documentación.

Para cambiar el teléfono, correo electrónico o domicilio de residencia

Ingresá a Mi PAMI desde la aplicación o el portal oficial. Una vez dentro de tu cuenta, ingresá a “Perfil”, que se encuentra en el ícono ubicado en la parte superior derecha. Seleccioná la opción “Mis datos”. Elegí el dato personal que querés modificar. Podés actualizar el correo electrónico, el teléfono de contacto o el domicilio de residencia, donde habitualmente recibís tus insumos. Para confirmar el cambio, PAMI enviará un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico. Ingresá el código recibido para completar la actualización.

Para modificar otros datos personales

Si necesitás cambiar el estado civil, los datos previsionales o el domicilio legal, el procedimiento es diferente y requiere realizar el trámite correspondiente ante PAMI.

Para estos casos, el organismo solicita documentación que permita acreditar la modificación . El trámite puede iniciarse en línea desde sección de trámites y también puede realizarse en una agencia, para lo cual es necesario sacar un turno previamente.

El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, su apoderado o un familiar, según corresponda.

El pedido de PAMI a los médicos de cabecera

PAMI también convocó a los médicos de cabecera a acompañar la campaña de actualización de datos personales. El objetivo es que, durante las consultas, recuerden a los afiliados la importancia de revisar que su teléfono celular, correo electrónico y domicilio estén correctamente registrados.