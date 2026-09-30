La Peregrinación a Luján movilizará a miles de fieles este fin de semana para una extensa caminata de aproximadamente 60 kilómetros entre Liniers y la Basílica de Luján.

La multitudinaria manifestación religiosa tendrá lugar el sábado 3 y domingo 4 de octubre, por lo que conviene revisar las condiciones climáticas y asegurarse de llevar todos los objetos infaltables.

¿Cuándo será la Peregrinación a Luján?

La caminata comenzará oficialmente el sábado 3 de octubre a las 10:00 cuando saldrá la imagen de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano (ubicado en Cuzo 150 en Liniers).

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la peregrinación contará con puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento a lo largo de todo el recorrido.

El recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján no requiere inscripción previa y es gratuito.

Peregrinación a Luján 2026: cómo estará el clima el fin de semana y qué llevar para caminar los 60 kilómetros.

Pronóstico del tiempo para la Peregrinación a Luján

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mañana de sábado con 11° y algunos chubascos aislados que no representarán un riesgo para las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar algún abrigo impermeable. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con máximas de 19°.

El domingo presentará aún mejores condiciones climáticas con el sol a pleno durante toda la jornada y una temperatura que oscilará entre los 10° y 17°.

¿Qué llevar para la caminata a Luján?

La Peregrinación a Luján, si bien es una caminata tranquila, puede ser exigente para quienes no están acostumbrados a recorrer largas distancias. Desde el Santuario de San Cayetano recomiendan preparar el cuerpo con caminatas en los días previos. También, será clave descansar bien la noche anterior y desayunar antes de iniciar el recorrido.

Para el tema del calzado, se recomienda utilizar zapatillas cómodas y deportivas, en lo posible. En una mochila mediana, se aconseja llevar: