Científicos del CONICET lograron un hallazgo sin precedentes en las profundidades marinas del Atlántico Sur. Los especialistas confirmaron la existencia de 57 nuevas especies submarinas tras analizar las muestras biológicas obtenidas en el cañón submarino de Mar del Plata .

La exploración principal se desarrolló durante la histórica misión oceanográfica denominada Talud Continental IV. El equipo de trabajo estuvo liderado por el investigador Daniel Lauretta, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, en colaboración con instituciones internacionales .

Las nuevas especies que encontraron los científicos del CONICET

Los biólogos identificaron un ecosistema submarino altamente diverso con formas de vida totalmente desconocidas para la ciencia. El relevamiento exhaustivo confirmó también el descubrimiento de cinco nuevos géneros biológicos que habitan en esa región marítima.

Entre las criaturas registradas en este hito científico se destacan los siguientes grupos:

20 especies de copépodos (pequeños crustáceos clave para el ecosistema marino)

22 especies de equinodermos (pepinos de mar y crinoideos, incluyendo al popular “Loki”)

14 especies de cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos)

1 especie de molusco escafópodo

Una de las nuevas especies (foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

¿Cómo fue la investigación que encontró estas especies?

Las muestras biológicas fueron recolectadas a casi cuatro mil metros de profundidad en el lecho marino argentino. Para esta tarea, utilizaron el robot SuBastian a bordo del moderno buque oceanográfico Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

El proceso final de clasificación se aceleró durante un taller internacional de taxonomía realizado en Buenos Aires. Mientras tanto, los científicos analizaron los ejemplares con técnicas integrativas y volcaron los registros directamente en la plataforma abierta Ocean Census.