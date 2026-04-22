Lograr brownies perfectos en casa no siempre es sencillo, pero pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Así, el chef Pedro Lambertini compartió una serie de recomendaciones clave para conseguir una textura ideal, con interior húmedo y una costra crocante en la superficie. Más allá de la receta, Lambertini insiste en que el éxito del brownie está en la técnica. Por eso, detalló ocho consejos fundamentales que permiten evitar errores comunes y mejorar el resultado final. Según explicó, todo comienza con la elección de los ingredientes y el control del proceso. “Primero chocolate de excelente calidad. Un buen chocolate, hace un buen brownie. Segundo, correcta temperatura. Ni muy bajo, ni muy alto. Tercero, no cocinar de más”, explicó. El chef también remarcó la importancia de respetar proporciones y características propias de esta preparación. “Cuarto, respetar la proporción mezcla-molde para que no te salga ni demasiado alto ni demasiado bajo. Quinto, no bajar el azúcar. Las recetas de brownie tienen mucha azúcar para que se forme esa costra”, indicó el pastelero. Por último, hizo foco en la textura y los tiempos. “No batir de más, porque no queremos aire en un brownie. No reposar la mezcla ni en el bowl ni en el molde. Tener todo preparado y unir cuando el horno está precalentado y cocinar al toque. No dar el reposo suficiente cuando el brownie está listo”, cerró. Preparar brownies en casa es simple si se siguen los pasos correctos y se respetan los tiempos de cocción para lograr una textura húmeda por dentro y firme por fuera. Para quienes buscan una alternativa más liviana, la mousse de chocolate amargo sin azúcar es una excelente opción. Mantiene intensidad de sabor y una textura aireada sin necesidad de ingredientes refinados. Ingredientes: Preparación: Este postre es ideal para quienes buscan opciones sin azúcar sin resignar sabor, y funciona como complemento perfecto para cualquier ocasión.