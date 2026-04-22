La tarta de Santiago, una torta tradicional de almendra originaria de Galicia, España, es conocida por su simplicidad y sabor excepcional. Este pastel se distingue por su textura suave y su capacidad para ser libre de gluten, ya que está hecho principalmente de almendras molidas, azúcar y huevos. Este pastel lleva el nombre de Santiago, el patrón de España, y tradicionalmente lleva impresa la Cruz de Santiago sobre su superficie espolvoreada de azúcar glas. La primera referencia conocida a este tipo de torta data de 1577, cuando era considerada un lujo debido al alto costo de las almendras. Para preparar una auténtica tarta de Santiago, necesitarás los siguientes ingredientes básicos: Almendras molidas: La base principal del pastel, idealmente blanqueadas y sin piel.Azúcar granulada: Para endulzar la mezcla.Huevos grandes: Son el agente ligante que ayuda a unir todos los ingredientes.Ralladura de limón: Aporta un toque cítrico refrescante.Canela en polvo: Añade profundidad al sabor del pastel.Azúcar glas (impalpable): Utilizada para decorar la tarta tradicionalmente con la Cruz de Santiago. La preparación de la tarta de Santiago sigue estos pasos básicos, que cualquier cocinero puede realizar fácilmente en casa: Conservación La tarta puede conservarse a temperatura ambiente envuelta en plástico o en un recipiente hermético. También es posible congelar porciones de la tarta, lo que puede ser ideal para disfrutar de este dulce en cualquier momento. La tarta de Santiago es perfecta para cualquier celebración o como colofón a una comida familiar. Su rica historia y significado cultural añaden un toque de encanto a este sencillo pero delicioso postre. Además, su compatibilidad con dietas libres de gluten la hace accesible para aún más personas, garantizando que todos puedan disfrutar de un pedazo de la tradición española.