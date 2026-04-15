Los buñuelos caseros son una de las recetas más buscadas cuando se necesita algo rápido, económico y casero. Su preparación no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, y en pocos minutos se puede obtener un resultado dorado por fuera y esponjoso por dentro. Aunque existen distintas variantes, la base de los buñuelos es simple y versátil. A partir de una mezcla básica se pueden hacer versiones dulces o incorporar ingredientes como manzana para sumar sabor y humedad. Con una buena base y algunos cuidados en la fritura, es posible lograr un resultado sabrosísimo sin complicaciones, adaptando la receta según los gustos y los ingredientes disponibles en casa. En un bowl, colocar el huevo, el azúcar y la leche. Mezclar hasta integrar. Agregar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea, sin grumos. La masa debe quedar espesa pero fluida, similar a una crema densa. Si es necesario, ajustar con un poco más de leche. Llevar una sartén o cacerola con abundante aceite a fuego medio. Debe estar caliente, pero no humeante. Con una cuchara, tomar porciones de masa y volcarlas en el aceite. Cocinar de ambos lados hasta que estén dorados e inflados. Sacar los buñuelos y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Uno de los puntos más importantes es la temperatura del aceite: si está frío, los buñuelos absorberán grasa; si está demasiado caliente, se dorarán rápido por fuera pero quedarán crudos por dentro. Un buen indicador es que la masa comience a burbujear suavemente al entrar en contacto con el aceite. La consistencia de la masa también es clave. Debe ser lo suficientemente espesa para mantener la forma, pero lo bastante liviana para inflarse durante la cocción. Un batido adecuado ayuda a incorporar aire, lo que mejora la textura final. Otro aspecto importante es no sobrecargar la sartén. Freír en tandas permite mantener una temperatura estable y lograr un dorado uniforme. Además, es recomendable girarlos en cuanto suben a la superficie para asegurar una cocción pareja.