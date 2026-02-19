Este jueves, el Gobierno buscará obtener la media sanción de Diputados para luego poder sancionarl ley de reforma laboral en Senadores. De esta forma, tal cual anticiparon los sindicatos, durante todo el jueves 19 de febrero habrá un paro nacional de servicios incluidos trenes, subtes y colectivos y por eso, todas estas líneas no funcionarán hoy. En esta línea, la Unión Tranviaria Automotor (UTA, el gremio que nuclea a los choferes) informó que se sumará a la medida sindical que promueve la Confederación General del Trabajo (CGT) y todos los sindicatos del transporte a pesar de que se había dictado la conciliación obligatoria. Como los choferes afiliados a la UTA se sumaron a la medida de fuerza de la CGT no habrá servicio de colectivos durante todo el jueves en ningún rincón del país hasta las 00:00 del viernes 20 de febrero. Tampoco habrá trenes ni subtes. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las líneas de DOTA no se adherirán al paro, ya que la empresa amenazó con descontarle el día a los trabajadores que se sumen a la medida. Las líneas que funcionan son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283 y 299. Las líneas que mantienen servicio: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562. 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 33, 34,37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61,62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 80, 85, 86, 88,92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109,110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129,132, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152,153, 154, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188,193, 194, 195, 197 El sindicato a cargo de los conductores de trenes y colectivos se encuentra en una compleja situación debido a que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria, es decir instó a las partes a acordar, sobre la situación salarial. De esta forma, la UTA ya no podrá hacer paros en caso de protesta por el contexto económico. Pese a que en este caso la medida de fuerza sería contra la reforma laboral y un acompañamiento a la decisión de la CGT de hacer paro, desde Capital Humano contaron en exclusiva a El Cronista que el sindicato no tiene la potestad de hacer paro. Los voceros oficiales indicaron que la UTA “tiene que respetar” la conciliación obligatoria que indicó el Gobierno y que no podrá plegarse a la medida general. “En caso de que no cumplan, se les puede aplicar la sanción máxima: sacarle la personería gremial”, sentenciaron. Los trenes de la provincia y capital no circularán durante toda la jornada del jueves debido a la adhesión de los gremios ferroviarios, que incluyen a la Unión Ferroviaria y a La Fraternidad. Ambos sindicatos agrupan a trabajadores y maquinistas de todas las líneas del AMBA que incluyen las siguientes: Todas las líneas de subte incluido el Premetro permanecerán sin servicio en Capital Federal, ya que los metrodelegados también adhirieron a la medida de fuerza.