La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro nacional de 24 horas para este jueves 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En este marco, diferentes gremios de transporte anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, por lo que los servicios se verán afectados en todo el país. ¿Qué pasará con los vuelos? Tras la ratificación del paro general por parte de la CGT, la Asociación de Personal Aeronáutico confirmó su adhesión a la medida. “Si el 19 de febrero se trata en diputados la ley de reforma laboral, APA se suma al paro general de 24 horas, desde las 00 horas del 19 de febrero de 2026 en rechazo a dicho proyecto, que ya tiene media sanción en el Senado”, explicaron en el comunicado. Además, denunciaron que “esta reforma solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora” y remarcaron: “No vamos a claudicar ante las políticas de ajuste y entrega que busca implementar el Gobierno”. Por lo tanto, todos. Mientras que también la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas anunció este miércoles su adhesión: “Desde APLA, nos unimos al Paro Nacional convocado por las organizaciones CGT, CTA y CATT, que se llevará a cabo cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados”. La CATT dirigida por Juan Carlos Schmid notificó la adhesión de gremios que agrupan a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, extendiendo el paro a la logística de cargas, vuelos nacionales e internacionales, servicios fluviales y marítimos. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) indicó se sumará al paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, señalaron. Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) señaló que se sumará a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará. Desde la Unión de Transporte Argentino (UTA), el gremio que nuclea a los conductores de colectivos, indicaron que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tome la CGT”. Sin embargo, la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno sigue vigente hasta el 26 de febrero. Por eso, puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate. Por su parte, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó la decisión del sindicato de trenes de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos para acompañar la decisión de la CGT”, amplió. La Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga. Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informaron que si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”.