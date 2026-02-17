Dos grandes cadenas de supermercados anunciaron un proceso de ajuste que ya se refleja en el mercado con cierre de locales, despidos y una mayor concentración de operaciones. De acuerdo a los últimos datos del INDEC, las ventas en supermercados cayeron 2,8% a nivel intermensual, respecto al año anterior. Esta tendencia se repitió en los últimos seis meses. Más aún, la caída respecto al mes anterior registrado fue del 3,8% en total. Sin embargo, a pesar de estos últimos datos negativos, durante el 2025 los primeros once meses mostraron una variación positiva del 2,2% anual. En este marco de retroceso en el consumo, supermercados y mayoristas como Yaguar y Caromar anunciaron el cierre de diferentes sucursales a lo largo del país. Desde el sector aseguran que las compañías revisa caso por caso y prioriza desprenderse de puntos de venta con bajo flujo de clientes o alquileres “imposibles de sostener”. Gremios y especialistas coinciden en que el movimiento refleja un escenario en el que la caída del consumo obliga a reconfigurar todo el mapa comercial. En el rubro mayorista, Yaguar también empezó a ajustar su presencia. El cierre de la sucursal de Bahía Blanca fue abrupto y dejó a decenas de empleados sin trabajo. Según representantes sindicales, la empresa argumentó una fuerte baja en las ventas y dificultades logísticas vinculadas a los accesos a la ciudad, afectados por la paralización de obras públicas. Estos puntos llevaron a que la operación terminara en números negativos durante varios meses. El caso de Caromar tensionó aún más el panorama. La cadena mayorista y minorista comenzó diciembre con el cierre de locales en Mar del Plata y San Justo. Esta decisión derivó en la pérdida de casi 80 puestos de trabajo. Fuentes internas señalan que no será un hecho aislado. La empresa evalúa desactivar al menos otras cuatro sucursales, entre ellas algunas ubicadas en Rosario y el conurbano bonaerense. Las proyecciones que manejan consultoras, gremios y empresas son similares y apunta a que mientras el consumo no dé señales de recuperación, los cierres podrían continuar. Tanto supermercados como mayoristas evalúan achicar superficies, renegociar alquileres o migrar a formatos más chicos y rentables. Yaguar y Caromar son solo algunos nombres dentro de un escenario mucho más amplio, donde el mapa del retail argentino podría seguir reconfigurándose durante 2026.