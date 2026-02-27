Sin la CGT, los gremios combativos y la izquierda marchan al Congreso

Los gremios combativos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizan este viernes al Congreso mientras se debate la reforma laboral, sin el acompañamiento de la CGT. La protesta comenzará al mediodía en el centro porteño y tendrá como epicentro el debate en la Cámara Alta.

La decisión se tomó luego de que la conducción cegetista resolviera no convocar a un nuevo paro general y concentrar su estrategia en la presentación judicial contra la ley en caso de que sea sancionada.

Además de la movilización, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional de 24 horas. En la Ciudad de Buenos Aires habrá retiro de los lugares de trabajo a partir de las 9 y solo se garantizarán guardias mínimas en servicios esenciales.