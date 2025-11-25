El calendario escolar provincia por provincia lo anunció el Gobierno.

Al calendario escolar de 2025 le restan pocas semanas y según la información oficial que dio el Gobierno, a través de la Secretaría de Educación , ya se puede saber cuándo terminarán las clases en este año y las fechas de todo el ciclo 2026.

Los principales distritos del país ya anunciaron sus esquemas académicos del próximo año que, según la nueva reglamentación informada en el Boletín Oficial , el ciclo 2026 deberá tener 190 días obligatorios de escolaridad.

¿Cuándo terminan las clases en todo el país?

Pese a que el Ministerio de Capital Humano , mediante la publicación firmada por Educación, informa las fechas para todo el país, cada provincia tiene su fecha de finalización propia.

Viernes 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Jueves 18 de diciembre: Santa Cruz.

Viernes 19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Lunes 22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones y Salta.

Viernes 26 de diciembre: La Pampa.

Cuándo terminan las clases en cada provincia y qué día empiezan las vacaciones de verano

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

Otros distritos de los más numerosos del país como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba también anunciaron su calendario completo con vacaciones para el próximo calendario.

Córdoba

Inicio de clases: lunes 2 de marzo de 2026.

Finalización del ciclo lectivo: viernes 18 de diciembre de 2026.

Vacaciones de invierno: Del 6 al 17 de julio de 2026.

Capital Federal

Inicio de clases: miércoles 25 de febrero de 2026 (2 de marzo para secundaria).

Finalización del ciclo lectivo: viernes 18 de diciembre de 2026.

Exámenes y coloquios: Del 21 al 29 de diciembre de 2026.

Receso invernal: Del 20 al 31 de julio de 2026.

La Provincia de Buenos Aires todavía no informó su esquema oficial.

Feriados 2026: cuándo no hay clases

Por otro lado, el Gobierno también anunció el esquema de feriados que implicará que no haya clases en ninguno de los tres niveles (inicial, primario y secundario). Estos son todas las jornadas de descanso del próximo año.