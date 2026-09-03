Los alumnos de algunas escuelas de la Provincia de Buenos Aires podrían no tener clases durante dos jornadas consecutivas debido a un paro docente convocado para el lunes 7 y martes 8 de septiembre.

La medida de fuerza tendrá alcance provincial, aunque su impacto dependerá de la adhesión de los docentes en cada establecimiento. Por este motivo, no todas las escuelas bonaerenses necesariamente suspenderán las actividades.

Paro docente del lunes 7 y martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (AMpBA) convocó a un paro de 48 horas para el lunes 7 y martes 8 de septiembre, en el marco del conflicto salarial que mantiene el sector docente.

La medida alcanzará a los establecimientos en los que se desempeñen trabajadores que adhieran a la protesta. Por lo tanto, la convocatoria no supone el cierre automático de todas las escuelas de la provincia.

Las familias deberán consultar las comunicaciones de cada institución para conocer si habrá clases en esas dos jornadas.

Por qué habrá paro docente en la Provincia de Buenos Aires

La medida de fuerza se realiza en el marco del reclamo salarial de los docentes bonaerenses.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios del sector un incremento salarial del 7% escalonado, compuesto por un 5% correspondiente a julio y un 2% para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.

El aumento fue rechazado por AMpBA, que considera que la recomposición acordada resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

En este contexto, el sindicato convocó a un nuevo paro de 48 horas como parte de la continuidad de su plan de lucha.

¿Cuándo se retoman las clases?

La medida anunciada contempla únicamente el lunes 7 y martes 8 de septiembre.

En principio, si no se anuncian nuevas medidas de fuerza ni modificaciones en el calendario escolar, las actividades deberían retomarse con normalidad el miércoles 9 de septiembre.