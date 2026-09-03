Por el Decreto 484/87, podrán embargar parte del sueldo de quienes tengan deudas con los bancos.

Durante los últimos meses se registró un aumento en la morosidad de los hogares argentinos y cada vez más personas dejan impagas las deudas con tarjetas de crédito. Según el Decreto 484/87 y la Ley de Contrato de Trabajado, la Justicia podrá ordenar el embargo del sueldo cuando se cumplen ciertas condiciones.

Cuándo pueden embargarte el sueldo por tener deudas

Según informa la normativa vigente, para llegar a un edebe existir un proceso judicial y una orden emitida por un juez. El Decreto 484/87 establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente a un salario mínimo y que se fijarán porcentajes para el excedente a este umbral.

Según la Ley 27.230, los embargos que afecten el salario deben llevarse adelante ante el empleador. Sera él quien deba informarle al trabajador dentro de las 48 horas de emitida la resolución y no por medio de alguna llamada de un acreedor.

Cabe recordar que las deudas con tarjetas de crédito no tienen ningún régimen especial ante los embargos, todas deberán realizarse mediante la vía judicial.

Por el Decreto 484/87, podrán embargar parte del sueldo de quienes tengan deudas con los bancos.

Cuánto del sueldo pueden embargarte por una deuda

Según el Decreto 484/87, l os salarios son inembargables hasta el equivalente al SMVM . Sobre el resto del monto, se le aplicará los siguientes porcentajes:

Cuando el sueldo supera el salario mínimo, pero no llega a dos, se puede embargar hasta el 10% del excedente.

Cuando supera los dos SMVM, se puede embargar hasta el 20%.

En septiembre 2026, el salario mínimo pasará a ser de $ 383.800, monto fundamental para determinar las partes del sueldo que quedan protegidas ante un embargo.

Qué debo hacer si me embargan la cuenta sueldo

Los deudores embargados deberán revisar el recibo de sueldo y verificar qué juzgado, expediente y acreedor figuran en la documentación correspondiente para corroborar que la retención sea justa. Si se desconoce la deuda o se considera que ya prescribió, puede recibir asesoramiento legal para su tratamiento.