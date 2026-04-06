La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció una nueva medida de fuerza con un paro total de actividades durante 72 horas como respuesta al conflicto salarial que mantiene con el Gobierno provincial y podría no haber clases durante el resto de la semana. La medida también formaba parte del plan de lucha del sindicato, que había resuelto un paro total de actividades para marzo como respuesta al conflicto salarial que mantiene con el Gobierno provincial. El paro docente de 72 horas en Córdoba, programado originalmente para los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril de 2026, se encuentra actualmente en una instancia de resolución legal debido a que el Gobierno de la Provincia de Córdoba analiza el dictado de la conciliación obligatoria. Sin embargo, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) ratificó la medida de fuerza tras rechazar la tercera propuesta salarial por considerarla insuficiente. En esta línea, el oficialismo local busca frenar el cese de actividades mediante la conciliación para abrir una nueva mesa de negociación y presentar una cuarta oferta. La unión gremial docente reclama una recomposición salarial que permite recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y rechaza los ajustes mensuales propuestos, ya que afirman que “no cubren las expectativas”. En caso de rectificarse la medida, el esquema será el siguiente: La medida impactará en todos los niveles académicos (jardín, primaria, secundaria y universitario). Además, no solo afecta a las instituciones de la educación pública de gestión estatal, sino también a algunos privados adheridos al sindicato en toda la provincia.